Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

No próximo domingo (27), o Inter tem seu último jogo pelo Brasileirão no ano de 2020 e já tem seus primeiros desfalques. Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo não poderão integrar a equipe. O goleiro e zagueiro titulares receberam o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, na noite do último sábado (19), no Beira-Rio. E portanto, terão que cumprir a suspensão contra a equipe baiana.

A dupla estava pendurada com dois cartões amarelos, assim como Rodrigo Lindoso, Edenílson, Rodrigo Dourado, Marcos Guilherme, Boschilia, Leandro Fernández, Matheus Jussa e Yuri Alberto.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Lomba foi advertido com o cartão por ter feito cera na saída de bola. A punição de Moledo veio sete minutos depois, ao atingir Willian.

Sem os titulares, a tendência é que Danilo Fernandes seja o titular no gol, já na zaga, Zé Gabriel e Lucas Ribeiro brigam pela posição. Zé Gabriel foi o titular durante boa parte da temporada colorada, mas sequer esteve no banco no último sábado. Lucas Ribeiro, por sua vez, entrou no lugar de Dourado aos 41 da etapa final.

Fora os desfalques por suspensão, o técnico Abel Braga também não poderá contar com D’Alessandro, que se despediu do Inter na partida contra o Palmeiras. Por outro lado, Rodinei, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição. A tendência é que retome a titularidade, com Heitor como opção na reserva.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Inter somou 44 pontos e chegou a 4ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o Bahia. A partida será disputada no domingo, 27 de dezembro, às 16h, na Arena Fonte Nova.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

