Inter Retorno: representantes colorados conversam com Taison sobre possível retorno

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

No treinamento dessa terça-feira (22), o grupo colorado recebeu uma visita especial. Taison, ex-jogador do Inter e ídolo da torcida, compareceu ao CT para rever os amigos e se despedir de D’Alessandro, que encerra seu contrato com o Clube dia 31 de dezembro. Na mira do Inter para a próxima temporada, o atacante do time ucraniano, Shaktar Donestk, fez uma visita aos ex-colegas do clube, conversou com a direção e reiterou a vontade de retornar ao clube onde foi formado.

De férias, o aguardo fica na conversa de seu empresário com futuro novo presidente colorado, Alessandro Barcellos para saber a real possibilidade desse acordo. O represente do atacante do Shakhtar Donetsk já foi comunicado do interesse colorado, mas ainda não recebeu proposta com valores e tempo de contrato.

Com os ucranianos, Taison tem acordo até junho de 2021, no entanto, o interesse do jogador já é de compor o elenco colorado em janeiro. A direção do Shakhtar sempre se mostrou resistente a liberá-lo e não pretende mudar. Inclusive, ofereceu uma proposta para renovar, o que não está nos planos do jogador de 32 anos. Sua preferência é por voltar ao Beira-Rio, como admitiu em vídeo liberado pelo clube.

”Eu tenho mais cinco meses, seis meses de contrato com o Shakhtar. Tenho conversas com o Inter, que eu sempre tive. Meu desejo é de voltar e todo mundo sabe. Mas não depende só de mim, depende das conversas. Meu empresário e meu advogado vão conversar com o Inter. Agora em janeiro eu volto, converso com eles e outras pessoas aqui dentro para saber de tudo que está acontecendo. A torcida colorada pode ficar tranquila, que tem coisas saindo de outros clubes, mas minha prioridade de voltar será sempre o Inter.”, afirmou o jogador.

