Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

No próximo domingo (27), o técnico Abel Braga deve fazer a última partida sob o comando do time do Internacional. O jogo será contra a equipe do Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O motivo da saída de Abel antes mesmo do fim do contrato se deve ao acerto da nova direção colorada com o técnico espanhol Miguel Angel Ramírez, que treinava a equipe equatoriana do Independiente Del Valle. O treinador se despediu do clube na semana passada e chega em janeiro para comandar o Internacional.

Nesta sétima passagem pelo Inter, o técnico Abel Braga teve 20 jogos em três diferentes competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, tendo 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

