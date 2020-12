Inter Jogador está emprestado ao Inter até o término de 2021

Jogador está emprestado ao Inter até o término de 2021

Assim como no primeiro turno, o lateral esquerdo Moisés não estará em campo na partida contra o Bahia, no próximo sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está emprestado pela equipe baiana e por isso fica impossibilitado de jogar por uma cláusula contratual. Na ocasião do contrato válido até o fim de 2021, o Inter adquiriu 15% dos direitos do lateral por R$ 2,25 milhões.

A mesma situação é válida para Zeca e Ramon, que foram cedidos pelo colorado ao Bahia. Ao contrário do vínculo de Moisés, o contrato dos dois expira agora no fim deste ano, mas os clubes chegaram a acordos pela permanência do lateral até o fim do Brasileirão, em fevereiro, e do volante por mais um ano no Tricolor de Aço.

Inter e Bahia se encara no domingo (27), às 16h, na Arena Fonte Nova. O colorado é o 4º colocado na tabela com 44 pontos, enquanto a equipe baiana é a 16ª, com 28. Ao que tudo indica, este será o último jogo de Abel Braga comandando a equipe colorada.

