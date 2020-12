Inter Rodrigo Caetano anuncia saída do Inter

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na tarde desta quarta-feira (23), o executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, anunciou que, a partir do dia primeiro de janeiro, não será mais funcionário Internacional. A manifestação veio através de uma longa entrevista coletiva, em que o dirigente agradeceu a todos que estiveram com ele durante os dois anos e oito meses de trabalho no clube colorado.

Durante a entrevista coletiva, Caetano destacou o trabalho feito nas categorias de base do clube no período em que esteve em Porto Alegre. Além disso, o dirigente desejou sabedoria à próxima gestão para comandar o Internacional no triênio de 2021/22/23 e disse que vai cumprir o seu contrato até o fim dezembro e vai a Salvador com a delegação para o confronto contra o Bahia, no domingo, às 20h30.

Caetano também citou o ex-técnico colorado Eduardo Coudet, dizendo que fez todo o esforço possível para o argentino permanecesse em Porto Alegre. Por fim, o executivo de futebol confirmou que o volante Musto cumprirá seu contrato até 31 de dezembro não seguirá no Inter.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter