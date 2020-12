Esporte Gauchão 2021: Novo modelo e calendário são definidos

A Federação Gaúcha de Futebol – FGF realizou nesta -feira (21), na sede da entidade, o Congresso Técnico do Gauchão 2021. Seguindo todos os protocolos sanitários, o encontro contou com a presença de um representante de cada clube participante da competição.

O estadual será disputado por 12 equipes, iniciando dia 27 de fevereiro, 3 dias após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A decisão está prevista para o dia 23 de maio.

Os times se enfrentarão em turno único. Os quatro melhores se classificam às semifinais, e os vencedores de cada eliminatória disputam o título. As fases decisivas serão decididas em jogos de ida e volta. A primeira rodada terá um duelo entre a dupla Gre-Nal com a dupla Ca-Ju. O Inter enfrenta o Juventude, enquanto o Grêmio começa a luta pelo tetracampeonato diante do Caxias, na reedição da decisão do torneio deste ano.

Confira os jogos da primeira rodada do Gauchão: Inter x Juventude Caxias x Grêmio São Luiz x Ypiranga Novo Hamburgo x Pelotas Esportivo x São José Brasil de Pelotas x Aimoré

