Esporte Neymar tem retorno previsto para janeiro, diz o Paris Saint-Germain em boletim

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neymar sofreu entorse no tornozelo após entrada de Thiago Mendes. (Foto: Reprodução)

O PSG (Paris Saint-Germain) divulgou um boletim médico das lesões em seu elenco. O brasileiro Neymar, que segue tratando uma entorse no tornozelo esquerdo, tem previsão de retorno para janeiro.

“Seguindo o procedimento de entorse do tornozelo esquerdo, há uma área de contusão óssea que continua sob cuidados. Seu retorno às competições está previsto para janeiro”, diz o documento. Neymar lesionou-se depois de uma entrada forte de Thiago Mendes em partida contra o Lyon, no último dia 13. Mendes acabou expulso.

O PSG tem outros nove desfalques: Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Danilo Pereira, Sarabia, Icardi, Diallo e Bernat.

O jogo

A ausência de Neymar e outros nove jogadores não foi suficiente para impedir o Paris Saint-Germain de golear o Strasbourg por 4 a 0 nesta quarta-feira (23), no Parc des Princes, no último jogo da equipe no Campeonato Francês em 2020. O jovem Pembélé, de 18 anos, uma das novidades da escalação, abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Mbappé, Gueye e Kean fecharam o placar. O PSG só volta a jogar agora no dia 6 de janeiro, contra o Saint-Étienne, fora de casa, pela 18ª rodada.

Atual tricampeão francês, o PSG está em terceiro lugar na temporada, com 35 pontos, um atrás de Lyon e Lille, que dividem a ponta da tabela. Líder nos critérios de desempate, o Lyon derrotou o Nantes por 3 a 0, com um gol de Lucas Paquetá, o primeiro do meia brasileiro no clube francês. O Lille passou sufoco contra o Montpellier, mas também saiu com a vitória: 3 a 2.

Em 17º lugar, dois pontos e uma posição acima da zona de rebaixamento, o Strasbourg não ofereceu resistência ao PSG, que abriu o placar aos 17 minutos: Di María chutou cruzado, o goleiro Kawashima deu rebote, e o Pembélé chutou para marcar seu primeiro gol como profissional. Sem ser incomodado, o time da casa seguiu pressionando e teve outras duas boas chances de marcar antes do intervalo: aos 26, o zagueiro Simakan deu um carrinho cirúrgico para impedir a bola de chegar a Mbappé na pequena área, e aos 39, o brasileiro Rafinha, que teve boa atuação, quase encobriu Kawashima, que espalmou para trás e se recuperou em cima da linha.

Goleada no fim

O Strasbourg conseguiu dar algum trabalho ao PSG no início do segundo tempo, mas qualquer esperança de reação ruiu após o vacilo de Diallo, que se atrapalhou ao tentar sair jogando e errou o recuo para MItrovic, aos 33. Di María aproveitou o vacilo e tocou para Mbappé marcar o segundo. Aos 42, Gueye ampliou com um bonito chute da entrada da área, e Kean fechou o placar aos 45, aproveitando uma sobra de bola na pequena área.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte