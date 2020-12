Esporte No primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

O Grêmio alcançou a vitória com um gol de Diego Souza. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio deu início a decisão da semifinal da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (23). Em campo na Arena, o Tricolor enfrentou o São Paulo, no jogo de ida da fase mata-mata da competição e venceu pelo placar de 1 a 0, conquistando vantagem para o último confronto, na próxima semana.

Primeiro tempo

Os minutos iniciais foram movimentados. O São Paulo pressionou, criando algumas oportunidades. Numa delas, Igor Gomes tabelou com Juanfran, que fez um cruzamento na área, mas Kannemann cortou. Na sobra, Daniel Alves mandou a gol – a bola desviou na zaga e saiu.

Com seis minutos de jogo, Diego Souza dividiu uma bola com Bruno Alves, que deu uma cotovelada no centroavante, que foi punido com cartão amarelo. Na cobrança da falta, Diogo Barbosa colocou na área e Victor Ferraz, em condições, desviou para o fundo das redes. A arbitragem anulou o gol por impedimento de Diego Souza no lance.

Com 14’ jogados, o Grêmio chegou com uma boa trama, em que Pepê recebeu um passe em profundidade na área, mas Volpi conseguiu afastar. Pepê ainda tentou a sobra e começou um novo lance, mas que terminou com a defesa paulista.

Três minutos depois, os visitantes tiveram uma oportunidade em cobrança de falta da intermediária. Daniel Alves colocou na área, mas Thaciano fez o corte, mandando a bola para o campo de ataque.

Em uma nova chance, Matheus Henrique deu um belo passe em profundidade na direita para Thaciano, que recebeu, invadiu a área, mas ao tentar desviar da marcação, acabou perdendo a bola, aos 20’. Na sequência, Thaciano fez um bom cruzamento na área, para Pepê que ia chegando para completar, mas a defesa cortou pela linha de fundo.

Passados 30 minutos, depois de uma boa trama, a bola chegou a Geromel, no meio que chutou colocado e por pouco não assinalou um golaço. No lance, o zagueiro acabou sentindo o posterior da coxa esquerda e foi substituído por Rodrigues.

Com 37’, Gabriel Sara recebeu passe de Juanfran na direita e chutou rasteiro, cruzado, mas Vanderlei segurou firme. Em seguida, foi a vez de Reinaldo arriscar de longe, mandando sem perigo, longe da meta gremista. Do lado Tricolor, depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Darlan, que chutou forte, mas o arqueiro paulista defendeu.

Segundo tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação. Com 4 minutos, depois de uma boa trama no campo de ataque, Diogo Barbosa fez um cruzamento na área, mas o lance foi anulado por impedimento de Thaciano, que desviava de cabeça. A resposta paulista veio de imediato, com uma troca de passes rápida. Luan acionou Daniel Alves que venceu a marcação e cruzou rasteiro. Por detalhe, Brener não alcançou para mandar a gol.

Com 11 minutos, o São Paulo chegou novamente com perigo, quando Daniel Alves, livre, acionou Luciano ingressando na área. O atacante mandou de primeira, mas por sobre o gol.

Aos 17 minutos, o Grêmio foi efetivo e abriu o placar na Arena. Pela direita, Ferreira fez um cruzamento da linha de fundo na área, Pepê escorou de cabeça e, entre os zagueiros, Diego Souza mandou para o fundo das redes, assinalando o único gol da partida.

Passados 23’, o Grêmio teve uma falta a seu favor próximo a área, pela esquerda. Jean Pyerre chutou colocado, tirando tinta da trave – mas a bola saiu à esquerda da meta paulista.

Já o São Paulo respondeu aos 30’, com Brener, que recebeu um passe da esquerda e chutou a gol, mas Vanderlei defendeu com tranquilidade.

Na reta final, aos 43’, o São Paulo ainda tentou empatar, com Brenner arriscando um chute de fora da área, mas Rodrigues cortou. O Grêmio também respondeu com um cruzamento de Ferreira, mas a zaga afastou. No último lance, nos acréscimos, Juanfran colocou a bola na cabeça de Brener, que obrigou uma grande defesa de Vanderlei.

Com o resultado, o Grêmio viaja para São Paulo com vantagem para o jogo de volta, que será disputado na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Pedro Geromel (Rodrigues), Kannemann, Diogo Barbosa, Darlan (Ferreira), Matheus Henrique, Thaciano (Lucas Silva), Jean Pyerre (Everton), Diego Souza (Churín) e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves (Vítor Bueno), Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes (Toró), Luciano (Tchê Tchê) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Michael Correia (RJ). VAR (árbitro de vídeo): Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

