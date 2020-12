Grêmio Com gol de Diego Souza, Grêmio vence o São Paulo por 1 a 0 e abre vantagem no primeiro jogo da semifinal

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Grêmio e São Paulo se enfrentaram nessa quarta-feira (23), pela semifinal da Copa do Brasil, na Arena. A equipe mandante foi com quase todo time titular, apenas a presença de Thaciano na ponta direita. Já a equipe de Fernando Diniz teve o reforço de Luciano, que estava fora há duas 2 semanas, por uma lesão muscular.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa teve início com as equipes tentando se conhecer. O São Paulo foi apostando na ofensividade. Já o Grêmio, na troca de passes, se aproximando da área adversária. No entanto, o que atrapalhava o andamento da partida eram as faltas. A equipe paulista acumulou as infrações durante a etapa inicial.

Todavia, quem teve mais chances foi a equipe de Renato Portaluppi. Como resultado, houve a maior das chances. Um gol de Victor Ferraz anulado por impedimento de Diego Souza, que participou do lance. Na sequência, mais uma oportunidade. Aos 1 4 minutos, Pepê recebeu a bola em profundiade na grande área, por cima. No entanto, lá estava Volpi se antecipando para dar um soco nela. A bola ainda voltou para o atacante na linha de fundo, mas não seguiu a jogada.

No mais, o restante da partida não permitiu chances. As jogadas não saíam do meio de campo.

SEGUNDO TEMPO

Sem trocas, a segunda etapa iniciou com marcação alta do São Paulo. Vanderlei recebeu a bola recuada na beirada da área, Gabriel Sara chegou para pressionar, mas o goleiro deu o chutão. Porém, o árbitro marca falta em Vanderlei.

Na sequência, veio o São Paulo novamente. Uma tabela bonita no campo de ataque, e Daniel Alves recebeu na beirada da área. O meia cruzou rasteiro buscando Brenner na segunda trave, o atacante se jogou para finalizar, mas não consegue.

E por aí não quis parar. O time de Fernando Diniz veio mais uma vez. Aos 11 minutos, Luciano fez uma bela jogada no campo de ataque, tabelou com Sara, Luan e Daniel Alves. Recebe na grande área para finalizar. Luciano cegou dando um toquinho na bola, mas chutou por cima do gol.

Mesmo com a sequência de chances paulistas, quem marcou primeiro foi o Grêmio. Aos 17 minutos, Ferreirinha fez boa jogada individual pela linha de fundo, passando pela marcação e cruzando na área. Volpi deu um tapa na bola, Pepê não consegue finalizar, mas ela acabou sobrando para cima. Diego Souza, na pequena área, protegeu da marcação e deu um puxadinha para dentro do gol. Grêmio 1×0 São Paulo.

O restante da partida se deu pela estratégia defensiva do Grêmio, que conseguiu manter o placar.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

