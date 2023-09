Porto Alegre Desfile do 7 de Setembro provoca bloqueios no trânsito e alterações no transporte público em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

O desfile inicia às 10h desta quinta-feira na avenida Edvaldo Pereira Paiva Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O desfile do 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, provoca bloqueios no trânsito e alterações no transporte público em Porto Alegre. O evento inicia às 10h desta quinta-feira na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba.

As alterações, divulgadas pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), iniciam na noite desta quarta-feira (6).

Bloqueios

A partir das 20h desta quarta-feira:

– Avenida Edvaldo Pereira Paiva fica bloqueada em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Ipiranga, em razão da montagem das estruturas do desfile.

A partir das 5h desta quinta-feira:

– Avenida Ipiranga fica bloqueada em ambos os sentidos, desde a Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva.

– Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto fica bloqueada entre a Augusto de Carvalho e a Borges de Medeiros. O cruzamento da Borges permanece liberado.

Acampamento Farroupilha

– Acesso principal pela avenida Augusto de Carvalho, a partir da Loureiro da Silva.

Transporte coletivo

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando a Praia de Belas, Borges de Medeiros e alça do Viaduto dos Açorianos, até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

