Política Desfile deste 7 de Setembro em Brasília terá drones, 200 homens de prontidão e atiradores de elite

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Desfile em Brasília contará com esquema especial de segurança. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Palácio do Planalto será redobrada durante o desfile de Sete de Setembro em Brasília. Os protocolos que integram o “Plano Escudo” do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foram reforçados este ano porque a cerimônia que marca o Dia da Intendência do Brasil ocorre em meio ao julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde o início da análise do caso, na terça-feira (2), o GSI tem duas centenas de homens à disposição, além do efetivo normal de segurança dos palácios presidenciais, para serem acionados na hipótese de uma anormalidade. Parte desse contingente fica de prontidão em uma área anexa ao Palácio do Planalto. O reforço da tropa será estendido até análise final do caso pela Corte e o dia do desfile é considerado um momento delicado desse período.

O GSI também monitora duas manifestações previstas para o domingo: uma favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outra em apoio ao presidente Lula. De acordo com integrantes do governo, a classificação atual da situação é nível amarelo, o mais brando dentro da escala de alertas de risco do “Plano Escudo”, que inclui ainda as variações laranja e vermelha, conforme a previsão de ameaças.

Durante o desfile, a segurança presidencial ganhará o reforço de drones e equipamento anti-drones, usados para derrubar os dispositivos não tripulados suspeitos. Também será reforçada a equipe de “contra-snipers” para monitorar a movimentação de eventuais atiradores no perímetro da Esplanada dos Ministérios.

A tribuna presidencial, onde Lula estará com ministros do governo e autoridades dos Três Poderes, terá revista anti-bomba e química no sábado e passará a noite anterior sob guarda do GSI. Lula convidou os ministros do STF para participarem do evento.

No começo da cerimônia, Lula desfilará em carro aberto para abrir o desfile que este ano terá como tema central “Brasil Soberano” e inicia às 9h na Esplanada dos Ministérios. A apresentação cívico-militar terá duas horas.

As medidas de segurança foram acertadas em reuniões entre GSI, o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e levam em conta o período do julgamento da trama golpista no STF e a realização do desfile neste domingo (7). De acordo com auxiliares presidenciais, todos os protocolos já partem critérios mais rígidos após o 8 de Janeiro. (Com informações do jornal O Globo)

2025-09-06