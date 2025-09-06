Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Brasil erra mais, perde para a Itália e disputa o bronze no Mundial feminino de vôlei

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Seleção italiana venceu o Brasil por 3 sets a 2. (Foto: Volleyball World/Divulgação)

A seleção brasileira ficou perto, mas perdeu para a Itália, que vai novamente à final do Mundial de vôlei feminino. Com muita emoção, as italianas começaram atrás, mas buscaram o resultado sobre as brasileiras por 3 sets a 2 (25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15).

Mesmo com a derrota, Gabi foi a maior pontuadora do jogo, com 29 pontos. A italiana Antropova não ficou atrás, com 28 pontos anotados na partida.

As italianas estão invictas há 35 jogos. A última derrota das europeias foi justamente para o Brasil, em 1º de junho de 2024, por 3 sets a 2 pela Liga das Nações.

O Brasil, que buscava o título inédito do Mundial feminino, agora vai disputar o bronze contra o Japão, em partida que acontece neste domingo (7), às 05h30 (de Brasília). Apesar de ter conquistado duas medalhas de ouro Olímpicas, em Pequim 2008 e Londres 2012, a equipe nunca se sagrou campeã mundial feminina. Suas melhores performances no torneio foram os quatro segundos lugares alcançados em 1994, 2006, 2010 e 2022.

A seleção italiana vai novamente à final da competição neste domingo, às 9h30 (de Brasília), para enfrentar a Turquia, que vai em busca do título inédito.

Como foi o jogo

Brasil foi avassalador nos primeiros pontos, oscilou em alguns momentos, mas abriu 1 a 0. Em set de grande concentração, a seleção aproveitou as falhas da recepção adversária e foi eficiente nos ataques, principalmente com Rosamaria e Gabi. A equipe abriu uma boa vantagem de sete pontos. A Itália se recuperou após a entrada da jogadora Antropova, mas sua reação não foi o suficiente. Um erro da equipe italiana garantiu a vitória brasileira por 25 a 22.

A Itália melhorou e abriu vantagem, enquanto o Brasil cometeu erros cruciais no saque e no contra-ataque. Apesar de o time brasileiro ter tentado várias vezes diminuir a diferença, as falhas nos momentos decisivos permitiram que as italianas vencessem por 25 a 22, empatando a partida.

Brasil saiu na frente, quase deixou a vitória escapar, mas venceu o 3º set. A seleção brasileira cometeu menos erros, enquanto as italianas se concentraram em sua jogadora Antropova para o ataque. A grande diferença na partida foi o desempenho do bloqueio brasileiro, que levou a equipe de Zé Roberto a vencer por 30 a 28, colocando as adversárias em uma situação desfavorável na semifinal.

Em mais um momento equilibrado no jogo, a Itália venceu e forçou o 5º set. As italianas controlaram o placar em diversos momentos, mas as brasileiras se mantiveram na cola. O bloqueio do Brasil foi novamente crucial, embora a equipe da Itália também tenha montado um paredão na reta final. A vitória por 25 a 22 foi da seleção europeia, forçando o tie-break. Até aquele ponto, Antropova havia marcado 26 pontos e Gabi, 23.

O tie-break teve contornos ainda mais dramáticos com a derrota do Brasil. A Itália saiu na frente, mas o Brasil virou para 5 a 4. Minutos depois, Nervini errou um ataque, e as brasileiras marcaram 7 a 6. Contudo, a Itália voltou a passar à frente quando Roberta tentou uma bola de segunda, dando chance a Sylla: 8 a 7. O Brasil não desistiu e recuperou a liderança após um bloqueio de Diana, que colocou o placar em 13 a 12. No entanto, a vitória era das italianas, que finalizaram o jogo em 15 a 13 com o ponto decisivo de Egonu. Ao final do jogo, as jogadoras da Itália se jogaram no chão, celebrando a classificação.

