Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Seleção brasileira venceu por 3 sets a 2. Foto: Divulgação/Volleyball World Seleção brasileira venceu por 3 sets a 2. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou neste domingo, 07, o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025, disputado em Bangkok, na Tailândia. Diante do Japão, as comandadas de José Roberto Guimarães obtiveram um triunfo emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 12/25, 17/25, 25/19, 29/27 e 16/18.

A partida começou tranquila e com ares de definida com o Brasil levando a melhor, mas as japonesas reagiram e levaram o jogo até o match point do tie-break.

O Brasil abriu o placar e dominou todo o set. Na parcial, elas mantiveram uma diferença de até 13 pontos sobre as japonesas. A atuação ruim das adversárias permitiu que as brasileiras mostrassem um desempenho bom e tranquilo, levando o set em poucos minutos por 25 a 12.

A boa atuação de Gabi rendeu ao Brasil a segunda parcial, quando as japonesas começaram a reagir — um presságio do que as esperava no terceiro set. A partida se manteve mais equilibrada, com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos da volta do intervalo. Mas o Brasil voltou a abrir vantagem, deixando as adversárias presas nos 17 pontos.

No terceiro set, as brasileiras só vieram reagir após cinco pontos das japonesas. Aos 11 pontos das adversárias, o Brasil só havia marcado três vezes, uma parcial completamente diferente das anteriores, onde a atuação tímida do Japão deu às brasileiras rápidas resoluções. Apesar de reagir e diminuir a diferença, o Brasil não conseguiu combater a organização, ace e 17 pontos de ataque das japonesas.

No quarto set foi a vez do Japão marcar só após os cinco primeiros pontos das adversárias. Mas o alívio durou pouco porque as brasileiras logo voltaram a ficar pra trás, sempre tentando diminuir a vantagem e alcançar os pontos do Japão, que levou o set no match point por 29/27.

A disputa se manteve acirrada no tie-break, que também foi para o match point. Mas diferente dos dois sets anteriores, o Brasil levou a melhor fechando a última parcial do jogo em 18 a 16.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-leva-a-melhor-sobre-o-japao-e-garante-medalha-de-bronze-no-mundial-de-volei/

Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei

2025-09-07