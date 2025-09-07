Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Seleção brasileira venceu por 3 sets a 2.

Foto: Divulgação/Volleyball World
Seleção brasileira venceu por 3 sets a 2. (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou neste domingo, 07, o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025, disputado em Bangkok, na Tailândia. Diante do Japão, as comandadas de José Roberto Guimarães obtiveram um triunfo emocionante por 3 sets a 2, com parciais de 12/25, 17/25, 25/19, 29/27 e 16/18.

A partida começou tranquila e com ares de definida com o Brasil levando a melhor, mas as japonesas reagiram e levaram o jogo até o match point do tie-break.

O Brasil abriu o placar e dominou todo o set. Na parcial, elas mantiveram uma diferença de até 13 pontos sobre as japonesas. A atuação ruim das adversárias permitiu que as brasileiras mostrassem um desempenho bom e tranquilo, levando o set em poucos minutos por 25 a 12.

A boa atuação de Gabi rendeu ao Brasil a segunda parcial, quando as japonesas começaram a reagir — um presságio do que as esperava no terceiro set. A partida se manteve mais equilibrada, com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos da volta do intervalo. Mas o Brasil voltou a abrir vantagem, deixando as adversárias presas nos 17 pontos.

No terceiro set, as brasileiras só vieram reagir após cinco pontos das japonesas. Aos 11 pontos das adversárias, o Brasil só havia marcado três vezes, uma parcial completamente diferente das anteriores, onde a atuação tímida do Japão deu às brasileiras rápidas resoluções. Apesar de reagir e diminuir a diferença, o Brasil não conseguiu combater a organização, ace e 17 pontos de ataque das japonesas.

No quarto set foi a vez do Japão marcar só após os cinco primeiros pontos das adversárias. Mas o alívio durou pouco porque as brasileiras logo voltaram a ficar pra trás, sempre tentando diminuir a vantagem e alcançar os pontos do Japão, que levou o set no match point por 29/27.

A disputa se manteve acirrada no tie-break, que também foi para o match point. Mas diferente dos dois sets anteriores, o Brasil levou a melhor fechando a última parcial do jogo em 18 a 16.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
https://www.osul.com.br/brasil-leva-a-melhor-sobre-o-japao-e-garante-medalha-de-bronze-no-mundial-de-volei/ Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Mundo Primeiro-ministro japonês anuncia que irá renunciar ao cargo após derrota em eleições legislativas
Pode te interessar

Esporte Brasil erra mais, perde para a Itália e disputa o bronze no Mundial feminino de vôlei

Esporte Brasil pode faturar até R$ 1 milhão no Mundial de Vôlei Feminino

Esporte Bortoleto exalta Sauber após classificação sólida no Grande Prêmio da Itália

Esporte Luis Suárez é suspenso por seis jogos nos Estados Unidos após cuspir em adversário