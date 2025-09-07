Domingo, 07 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025
O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira.Foto: Gilson Abreu/AEN
A partir desta segunda-feira, 8, o Sine Municipal disponibiliza 1.670 vagas para o mercado de trabalho. Destas, 12 são para pessoas com deficiência (PcD). O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em cinco locais:
Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano – 8h30 às 17h
Avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha
Subprefeituras – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
Nordeste – rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes;
Cruzeiro – rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa;
Restinga – rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga;
Norte – rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.