Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

 O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira.

Foto: Gilson Abreu/AEN
 O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira. (Foto: Gilson Abreu/AEN)

A partir desta segunda-feira, 8, o Sine Municipal disponibiliza 1.670 vagas para o mercado de trabalho. Destas, 12 são para pessoas com deficiência (PcD). O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em cinco locais:

Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano – 8h30 às 17h
Avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha

Subprefeituras – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
Nordeste – rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes;
Cruzeiro – rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa;
Restinga – rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga;
Norte – rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.

Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
