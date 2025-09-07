Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Além de “Brasil Soberano”, o acessório também tem a logomarca do governo federal e o emblema das comemorações da Independência do Brasil.

Foto: Reprodução
Além de "Brasil Soberano", o acessório também tem a logomarca do governo federal e o emblema das comemorações da Independência do Brasil. (Foto: Reprodução)

O governo federal distribuiu ao público bonés com o escrito “Brasil Soberano” no desfile oficial de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã deste domingo.

Os bonés são distribuídos nas cores branca, azul e amarelo. Além de “Brasil Soberano”, o acessório também tem a logomarca do governo federal e o emblema das comemorações da Independência do Brasil.

“Brasil Soberano” foi escolhido como mote pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio aos embates com o governo dos Estados Unidos perante o tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros e à pressão de anistia a suspeitos e envolvidos tanto nos atos de 8 de janeiro de 2023 quanto na suposta tentativa de golpe de Estado.

A frase também está em destaque na tribuna de honra, onde ficam as autoridades durante o desfile.

A segurança na Esplanada foi reforçada para a chegada do público ao desfile. Fora um maior contingente de agentes públicos de patrulhamento no local, as pessoas estão sendo revistadas para entrar no gramado e nas arquibancadas. Objetos pontiagudos ou que possam apresentar algum risco estão proibidos.

