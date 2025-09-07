Domingo, 07 de setembro de 2025

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU.

Foto: Cristine Rochol/PMPA
A iniciativa tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O projeto Bota-Fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), ocorre desta terça-feira, 9, até a quinta-feira, 11, em 14 comunidades de Porto Alegre. A ação inicia a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que o material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. A cada ciclo, o projeto atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, enfatiza o papel da população na continuidade do programa. “Em cada pessoa, reside o poder transformador no combate ao descarte irregular. Quando cada um assume a responsabilidade de destinar seus resíduos corretamente, estamos preservando nossa cidade e fortalecendo uma cadeia que gera emprego e renda. Por isso, reforçamos o apelo para que a população utilize os serviços disponibilizados. Contamos com todos para manter Porto Alegre mais limpa, justa e sustentável”, destaca Hundertmarker.

Programação 

Terça-feira, 9: Retiro da Ponta Grossa (Ponta Grossa), Orfanatrófio 1 (Santa Teresa), Orfanatrófio 2 (Nonoai) e Tronco 1 (Santa Teresa);

Quarta-feira, 10: Nova Barretos (Lomba do Pinheiro), Chácara das Peras (Lomba do Pinheiro), Wenceslau Fontoura (Mário Quintana), Irmãos Maristas (Mário Quintana) e Vida Nova (Restinga);

Quinta-feira, 11: Santa Clara (Partenon), Otto Ernest Meyer (Centro), Batista Flores (Mário Quintana), João Goulart (Mário Quintana) e Coohalpi (Lomba do Pinheiro).

