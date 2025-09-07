Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

A Ucrânia informou ter abatido ou neutralizado 747 drones e quatro mísseis.

Foto: Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia
A Ucrânia informou ter abatido ou neutralizado 747 drones e quatro mísseis. (Foto: Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia)

A Rússia lançou neste domingo (7) o maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra na Ucrânia. Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas, segundo autoridades locais.

Pela primeira vez, um prédio do governo ucraniano na capital foi atingido. Uma coluna de fumaça foi vista saindo do edifício que abriga gabinetes ministeriais no distrito histórico de Pechersky. Ainda não está claro se o local foi alvo direto ou se sofreu danos provocados por destroços de ataques nas proximidades.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a cobrar reforço na defesa aérea do país. “Esses assassinatos agora, quando a diplomacia real já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra”, disse em publicação no X.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, também condenou a ofensiva. “Vamos restaurar os prédios, mas vidas perdidas não podem ser recuperadas. O mundo precisa responder não apenas com palavras, mas com ações”, afirmou em mensagem divulgada no Telegram.

De acordo com o Ministério do Interior, os alertas aéreos duraram mais de 11 horas em Kiev e região. Além do prédio governamental, prédios residenciais foram atingidos, obrigando moradores a deixar suas casas enquanto bombeiros tentavam conter as chamas.

Zelensky informou que a ofensiva também causou destruição em outras áreas do país, incluindo as cidades de Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Odesa, além das regiões de Sumy e Chernihiv.

Segundo autoridades ucranianas, a Rússia lançou 805 drones e 13 mísseis de diferentes tipos. O porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ihnat, afirmou à agência Associated Press que este foi o maior ataque com drones desde o início da invasão em 2022.

Moscou confirmou a ofensiva e declarou que os alvos eram fábricas de armamentos, depósitos de drones, arsenais, aeródromos e infraestrutura de transporte utilizada pelo Exército ucraniano, além de estações de radar e locais de concentração de soldados e mercenários estrangeiros.

A Ucrânia informou ter abatido ou neutralizado 747 drones e quatro mísseis. Apesar disso, foram registrados nove impactos de mísseis e 56 ataques de drones em 37 localidades, sendo que em oito delas destroços caíram sobre áreas civis.

