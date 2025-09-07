Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Primeiro-ministro japonês anuncia que irá renunciar ao cargo após derrota em eleições legislativas

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Shigeru Ishiba deixará a função após resultados ruins do seu partido nas eleições para o Senado.

Foto: GovJap
Shigeru Ishiba deixará a função após resultados ruins do seu partido nas eleições para o Senado. (Foto: GovJap)

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, anunciou na tarde deste domingo, 7 (horário local), que irá renunciar ao cargo. A decisão foi tomada após crescentes pedidos de seu partido para que ele assumisse a responsabilidade pela derrota histórica nas eleições parlamentares de julho. Naquele mês, Ishiba negou renunciaria ao cargo após o governo perder a maioria na Casa.

Ishiba, que assumiu o cargo em outubro, resistiu por mais de um mês às exigências de oponentes, em sua maioria de direita, dentro de seu próprio partido.

A renúncia ocorre um dia antes de seu Partido Liberal Democrático decidir se realizará uma eleição antecipada para a liderança – o que, se aprovada, seria praticamente uma moção de censura contra ele.

Ishiba disse que iniciaria um processo para realizar uma votação da liderança do partido para escolher seu substituto.

Com a renúncia de Ishiba, espera-se que o LDP defina uma data para a eleição presidencial do partido, que provavelmente será realizada no início de outubro.

Os possíveis candidatos incluem o ministro Shinjiro Koizumi (da Agricultura), bem como a ex-ministra da Segurança Econômica ultraconservadora Sanae Takaichi, o secretário-chefe do Gabinete Yoshimasa Hayashi, um moderado e protegido do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida.

Sem maioria nas duas casas, o próximo líder do LDP terá que trabalhar com os principais partidos da oposição para aprovar projetos de lei, dizem os especialistas, ou então enfrentar riscos constantes de moções de censura. Os partidos da oposição, no entanto, estão muito fragmentados para formar uma grande coalizão capaz de derrubar o governo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 1º santo “millennial”
Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
https://www.osul.com.br/primeiro-ministro-japones-anuncia-que-ira-renunciar-ao-cargo-apos-derrota-em-eleicoes-legislativas/ Primeiro-ministro japonês anuncia que irá renunciar ao cargo após derrota em eleições legislativas 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel

Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra

Mundo Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 1º santo “millennial”

Mundo Eleição em Buenos Aires é teste para o futuro do governo de Milei