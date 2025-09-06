Esporte Brasil pode faturar até R$ 1 milhão no Mundial de Vôlei Feminino

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Mesmo fora da final, o Brasil ainda pode garantir uma boa premiação Foto: Reprodução/ Volleyball World Mesmo fora da final, o Brasil ainda pode garantir uma boa premiação na competição. (Foto: Reprodução/ Volleyball World) Foto: Reprodução/ Volleyball World

A Seleção Brasileira feminina de vôlei ainda tem motivos financeiros para lutar no Campeonato Mundial, mesmo após a derrota para a Itália por 3 sets a 2 na semifinal. Com o revés, o time comandado por José Roberto Guimarães perdeu a chance de disputar o título e embolsar o prêmio máximo de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões).

Agora, o Brasil enfrentará o Japão na disputa pelo terceiro lugar, marcada para a madrugada de domingo (7), às 5h30min. Se vencer, a equipe garante US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,3 milhão). Caso tivesse avançado à final, o segundo lugar renderia US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões).

Apesar da frustração esportiva, o desempenho brasileiro no torneio reforça a presença constante da equipe entre as melhores do mundo. A seleção soma dois ouros olímpicos (2008 e 2012), uma prata (2020) e três bronzes (1996, 2000 e 2024), além de quatro vices na Liga das Nações e uma final de Mundial em 2022.

A Itália, algoz do Brasil na semifinal, segue invicta em 2025 e enfrentará a Turquia na grande decisão, às 9h30min de domingo.

