Grêmio Grêmio anuncia novo fornecedor de material esportivo a partir da próxima temporada

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Mesmo com queda de desempenho em campo, o Grêmio registrou aumento de 12% nas vendas de produtos oficiais em 2025. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio comercializa cerca de 400 mil peças oficiais por ano, número considerado expressivo no mercado brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio oficializou uma mudança significativa em sua estratégia comercial e de marketing esportivo. A partir de janeiro de 2026, o clube será patrocinado pela gigante norte-americana New Balance, encerrando uma parceria de dez anos com a Umbro, tradicional marca inglesa que veste o Tricolor desde 2015.

O novo acordo promete ser mais vantajoso financeiramente. Segundo informações apuradas, o clube receberá entre R$ 18 e R$ 20 milhões por ano, quase o dobro do valor pago pela Umbro, que girava em torno de R$ 10 milhões anuais. Apesar do aumento, o montante ainda é inferior ao contrato da New Balance com o São Paulo, que recebe cerca de R$ 25 milhões por temporada.

Além do valor fixo, o Grêmio espera ampliar sua participação nas receitas com royalties sobre vendas de produtos oficiais, como camisas, agasalhos e acessórios.

A saída da Umbro não foi apenas motivada por questões financeiras. Nos últimos anos, torcedores gremistas reclamaram da qualidade dos uniformes, especialmente os modelos “player” (usados pelos atletas), que apresentaram descolamento de escudos, logos e desgaste precoce. Esses problemas geraram insatisfação entre os consumidores e afetaram a imagem da marca junto à torcida.

O Grêmio comercializa cerca de 400 mil peças oficiais por ano, número considerado expressivo no mercado brasileiro. Com a chegada da New Balance, o clube projeta expandir sua presença nacional e internacional, aproveitando a estrutura global da marca, que já patrocina clubes como Porto (Portugal), Lille (França) e Athletic Bilbao (Espanha).

A parceria terá duração de cinco anos, com possibilidade de renovação, e incluirá não apenas os uniformes de jogo, mas também linhas casuais, produtos licenciados e ações de marketing voltadas para engajamento da torcida.

Em nota, o clube destacou que a mudança representa “um novo capítulo na história do Grêmio, com foco em inovação, qualidade e expansão da marca”. A New Balance, por sua vez, afirmou estar “honrada em vestir um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano”.

2025-09-06