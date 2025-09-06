Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Com Willian, Grêmio intensifica preparação técnica no CT Luiz Carvalho

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
O treino deste sábado contou com a primeira atividade física de Willian junto dos novos colegas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Na manhã fria deste sábado (6), o elenco do Grêmio realizou mais uma sessão de treinamentos no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre com foco total na partida contra o Mirassol, marcada para o próximo fim de semana pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho começou com exercícios de aquecimento e arranque com mudança de direção. Enquanto isso, os goleiros se dedicaram a atividades específicas da posição, como saltos sobre obstáculos e defesas em corrida, exigindo o máximo da envergadura.

Em seguida, os jogadores de linha foram divididos por posição para um treino técnico em espaço reduzido, com foco na marcação e na evolução ofensiva com posse de bola. O destaque ficou por conta do meia-atacante Willian, recém-anunciado pelo clube, que fez seu primeiro trabalho em campo com corridas ao redor do gramado.

O grupo volta aos treinos na manhã deste domingo (7), dando sequência à preparação para o confronto na Arena no sábado (13), às 16h.

