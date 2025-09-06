Domingo, 07 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025
Gabriel Bortoleto chega ao Q3 pela quarta vez na temporada e mostra evolução constante na Fórmula 1.Foto: Divulgação/Sauber
O brasileiro Gabriel Bortoleto celebrou o desempenho da equipe Sauber na classificação para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, realizada neste sábado (6), em Monza. O piloto garantiu o oitavo lugar no Q3 com o tempo de 1min19s390, mas largará em sétimo graças à punição de cinco posições aplicada a Lewis Hamilton.
Bortoleto destacou a evolução do carro C45 e elogiou a estratégia da equipe, que optou por reduzir o downforce para ganhar velocidade nas retas, uma escolha certeira para o circuito mais rápido da temporada. “A velocidade final é o principal aqui, então acho que estamos em uma boa posição para amanhã”, afirmou.
Além da performance técnica, o brasileiro também ressaltou a parceria com Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, que o comparou a “uma impressora que nunca fica sem tinta”. Bortoleto retribuiu os elogios e disse que passa horas estudando as voltas do alemão para aprimorar seu estilo de pilotagem.
Esta foi a quarta vez que Bortoleto chegou ao Q3 na temporada, todas nas últimas seis corridas, um sinal claro de sua crescente adaptação à elite da Fórmula 1. O piloto ainda não definiu a estratégia para a corrida, mas está confiante: “Vamos tentar manter as pessoas atrás e até atacar, se possível. Isso seria ótimo”.
O GP da Itália acontece neste domingo (7), com largada prevista para as 10 horas, e promete ser mais um capítulo importante na trajetória do jovem brasileiro na F1.