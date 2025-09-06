Expointer Este domingo é o último dia da Expointer

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

O público poderá aproveitar shows, apresentações de dança, mostras culturais e os tradicionais pavilhões da feira. Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A 48ª Expointer entra em seus momentos derradeiros com intensa programação cultural, atrações musicais e oportunidades para conhecer de perto a produção agropecuária gaúcha. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o público poderá aproveitar, neste domingo (7), shows, apresentações de dança, mostras culturais e os tradicionais pavilhões da feira. O parque abre às 8h e encerra as atividades às 20h.

O clima promete colaborar com a visitação. De acordo com o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Flávio Varone, a previsão indica tempo estável.

“A manhã será novamente fria, com temperaturas abaixo de 10 °C. No decorrer do dia, a presença mais acentuada de sol contribuirá para a elevação das temperaturas, podendo alcançar aproximadamente 20 °C na área do Parque”, disse.

O Pavilhão da Agricultura Familiar segue como uma das grandes estrelas da feira. Os visitantes encontram queijos, embutidos, mel, vinhos, cachaças artesanais, erva-mate, panificados e outros produtos de agroindústrias de diferentes regiões do Estado. No espaço, também ocorre a Cozinha Show, com apresentações diárias de nutricionistas que preparam receitas ao vivo utilizando ingredientes fornecidos pelas agroindústrias familiares.

No Pavilhão Internacional, a equatoriana Norma Jacqueline Faz Fonseca convida os visitantes a conhecer a diversidade de exposições. “Trabalhamos com produtos artesanais. Este evento é o melhor para nós, porque é considerado o maior da América Latina. Esta feira será a melhor das melhores, então, venham”, exclama.

Enquanto no Pavilhão do Artesanato Gaúcho, com mais de 1 milhão de peças em exposição, a 42ª Expoargs – Exposição do Artesanato Gaúcho, já movimentou mais de R$ 1,7 milhão em vendas na Expointer. A feira é reconhecida como a maior vitrine do setor no Estado, reúne tradição, diversidade cultural e inovação e conta com a participação de 189 artesãos, de 56 municípios gaúchos, distribuídos em 124 estandes.

Com um espaço de mais de 1.300m², o evento oferece aos visitantes peças produzidas por artesãos com registro no Programa Gaúcho de Artesanato (PGA). A variedade de produtos reflete a criatividade e a habilidade dos expositores, abrangendo desde itens decorativos, como esculturas em argila, quadros e cerâmicas, até acessórios pessoais, como roupas, bijuterias e artigos em couro.

Entre os destaques, estão cuias, cutelaria, pelegos, tapetes em couro e pele, adereços, peças em madeira, metal e lã. Muitos artesãos também oferecem produtos personalizados, permitindo que os clientes encomendem artigos exclusivos, sob medida para seus gostos e necessidades.

O último fim de semana também será embalado pela música. No domingo (7), o encerramento da programação ficará por conta de Daniel Torres, também às 18h, em show que marca o fechamento da 48ª Expointer.

Ingressos

Os ingressos para a Expointer estão à venda no site oficial e nas bilheterias físicas do parque. O valor é de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O estacionamento custa R$ 50 por veículo, podendo ser adquirido antecipadamente. O valor não inclui a entrada do motorista nem dos passageiros.

