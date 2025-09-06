Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Expointer 2025 já superou o número de visitantes de toda a edição de 2024

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

A 48ª edição ocorre até este domingo, das 8h às 20h.

Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Com a proximidade do encerramento da Expointer 2025, visitantes, organizadores, produtores e expositores ficam com as lembranças de um evento que marcará época, seja pelos reencontros, vendas ou histórias contadas. Na sexta-feira (5), o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vivenciou mais uma quebra de recorde de público.

Até o momento, a feira contabiliza 718.402 visitantes, superando a marca de 662 mil alcançada no ano passado. Somente na sexta foram 96.279 pessoas acessando o Parque.

Com uma programação diversificada, a Expointer atrai diferentes públicos. O leque de atrações abrange exposição de máquinas e implementos agrícolas, pecuária de elite, agricultura familiar, artesanato e atrações culturais. A 48ª edição ocorre até este domingo (7), das 8h às 20h.

Além do sucesso de público, o Pavilhão da Agricultura Familiar bateu recorde de vendas nos primeiros seis dias de comercialização, alcançando um faturamento de R$ 7.678.234,79, o maior já contabilizado no período. O número representa um crescimento de 18% em relação a 2024, quando o total comercializado, nos seis primeiros dias, foi de R$ 6.511.767,45.

Os visitantes encontram queijos, embutidos, mel, vinhos, cachaças artesanais, erva-mate, panificados e outros produtos de agroindústrias de diferentes regiões do Estado. No espaço, também ocorre a Cozinha Show, com apresentações diárias de nutricionistas que preparam receitas ao vivo utilizando ingredientes fornecidos pelas agroindústrias familiares.

A média diária de vendas também apresentou evolução significativa em relação ao ano anterior. No primeiro dia, o faturamento saltou de R$ 1,02 milhão em 2024 para R$ 1,49 milhão em 2025. O segundo dia manteve a tendência de alta, ultrapassando R$ 1,5 milhão em comercialização. Destaque ainda para o quarto dia, que passou de R$ 932.872,00 em 2024 para R$ 1,32 milhão neste ano.

Neste ano, a feira bateu, também, outros dois recordes: o maior número de animais inscritos, com 6.696 exemplares, entre rústicos e de argola, além do maior número de expositores no Pavilhão da Agricultura Familiar, com 456 empreendimentos.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, a feira consolida-se, cada vez mais, como a maior vitrine do agronegócio brasileiro. “A Expointer é uma grande feira agropecuária e cresce a cada ano. Nesta edição, já superamos o número de público de 2024 e não tenho dúvida que vamos alcançar resultados como o de 2023, que registrou o recorde de visitantes durante os nove dias de evento, que foi de 822 mil pessoas. Também temos recorde de vendas da agricultura familiar e na participação dos animais. É uma feira que gera entretenimento, renda e emprego, contribuindo para o desenvolvimento do Estado”, ressaltou.

Lesão de Noriega em jogo da seleção peruana acende alerta no Grêmio
Este domingo é o último dia da Expointer
