Grêmio Lesão de Noriega em jogo da seleção peruana acende alerta no Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Peruano empolgou a torcida gremista em sua estreia contra o Flamengo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Peruano empolgou a torcida gremista em sua estreia contra o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio ganhou uma preocupação inesperada durante a Data Fifa. O volante Erick Noriega, que também atua como zagueiro, sentiu dores na coxa direita durante a derrota do Peru por 3 a 0 para o Uruguai, na última quinta-feira (4), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Noriega precisou ser substituído, gerando apreensão no departamento médico tricolor. A Federação Peruana de Futebol ainda não divulgou boletim oficial, mas o jogador foi submetido a exames de imagem nesta sexta-feira (5) para avaliar a gravidade da lesão.

Caso o diagnóstico confirme uma lesão muscular, Noriega pode se tornar desfalque para o Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho enfrenta o Mirassol no próximo sábado (13), às 16 horas, na Arena, pela 23ª rodada.

Contratado em agosto após se destacar pelo Alianza Lima contra o próprio Grêmio na Copa Sul-Americana, Noriega teve uma estreia promissora. Atuando como zagueiro, foi um dos destaques no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã.

A possível ausência do peruano se soma à baixa de Balbuena, que sofreu fratura na fíbula e está fora da temporada. A boa notícia é que Gustavo Martins voltou a treinar com o grupo e pode reforçar a defesa.

A tendência é que João Pedro e o zagueiro voltem ser relacionados na próxima rodada. O lateral-direito está apto a entrar a campo depois da fratura na perna esquerda, sofrida em maio. Já Martins deve finalmente voltar depois da lesão de grau dois na coxa direita no jogo contra o Fortaleza, em julho.

A situação de Noriega será acompanhada de perto pelo clube, que já enfrenta desafios para manter a consistência defensiva na reta final do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/lesao-de-noriega-em-jogo-da-selecao-peruana-acende-alerta-no-gremio/

Lesão de Noriega em jogo da seleção peruana acende alerta no Grêmio

2025-09-06