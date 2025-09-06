Inter Inter lamenta a morte de Gentil Souza dos Passos, funcionário histórico do clube

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Gentil Souza dos Passos acompanhou gerações de ídolos colorados e esteve presente em todas as grandes conquistas do clube desde os anos 70. Foto: Reprodução/Redes Sociais Gentil Souza dos Passos acompanhou gerações de ídolos colorados e esteve presente em todas as grandes conquistas do clube desde os anos 70. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Inter comunicou neste sábado (6) o falecimento de Gentil Souza dos Passos, carinhosamente conhecido como “Seu Gentil”, aos 69 anos. Ícone dos bastidores do Beira-Rio, ele dedicou mais de cinco décadas de trabalho ao clube gaúcho, atuando como roupeiro do elenco principal desde 1974.

Aos 17 anos, Seu Gentil iniciou sua trajetória no Colorado e acompanhou de perto os momentos mais marcantes da história do clube. Entre os títulos que presenciou estão três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, duas Recopas Sul-Americanas e o Mundial da FIFA, além de 24 conquistas estaduais.

Em nota oficial, o Inter destacou o legado deixado por Gentil: “A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua trajetória está eternizada na memória colorada e seguirá viva na dedicação e no exemplo que deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz.”

Torcedor apaixonado e figura querida entre jogadores, funcionários e torcedores, Seu Gentil deixa uma marca profunda na cultura e identidade do clube. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

