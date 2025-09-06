Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter lamenta a morte de Gentil Souza dos Passos, funcionário histórico do clube

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Gentil Souza dos Passos acompanhou gerações de ídolos colorados e esteve presente em todas as grandes conquistas do clube desde os anos 70.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Gentil Souza dos Passos acompanhou gerações de ídolos colorados e esteve presente em todas as grandes conquistas do clube desde os anos 70. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Inter comunicou neste sábado (6) o falecimento de Gentil Souza dos Passos, carinhosamente conhecido como “Seu Gentil”, aos 69 anos. Ícone dos bastidores do Beira-Rio, ele dedicou mais de cinco décadas de trabalho ao clube gaúcho, atuando como roupeiro do elenco principal desde 1974.

Aos 17 anos, Seu Gentil iniciou sua trajetória no Colorado e acompanhou de perto os momentos mais marcantes da história do clube. Entre os títulos que presenciou estão três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, duas Recopas Sul-Americanas e o Mundial da FIFA, além de 24 conquistas estaduais.

Em nota oficial, o Inter destacou o legado deixado por Gentil: A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua trajetória está eternizada na memória colorada e seguirá viva na dedicação e no exemplo que deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz.”

Torcedor apaixonado e figura querida entre jogadores, funcionários e torcedores, Seu Gentil deixa uma marca profunda na cultura e identidade do clube. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Luis Suárez é suspenso por seis jogos nos Estados Unidos após cuspir em adversário
Lesão de Noriega em jogo da seleção peruana acende alerta no Grêmio
https://www.osul.com.br/inter-lamenta-a-morte-de-gentil-souza-dos-passos-funcionario-historico-do-clube/ Inter lamenta a morte de Gentil Souza dos Passos, funcionário histórico do clube 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Inter Com trabalho tático, Inter fecha a primeira semana de treinos durante a Data Fifa

Inter Inter foca em melhorar o rendimento do ataque durante a pausa no Brasileirão

Inter Atacante do Inter desperta interesse de clube árabe

Inter Inter reduz déficit em mais de R$ 90 milhões e projeta recuperação financeira