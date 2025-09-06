Esporte Luis Suárez é suspenso por seis jogos nos Estados Unidos após cuspir em adversário

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Além da suspensão, Suárez e outros envolvidos na briga foram multados pela organização da Leagues Cup Foto: Reprodução/Inter Miami Além da suspensão, Suárez e outros envolvidos na briga foram multados pela organização da Leagues Cup. (Foto: Reprodução/Inter Miami) Foto: Reprodução/Inter Miami

O atacante uruguaio Luis Suárez, do Inter Miami, foi suspenso por seis partidas pela organização da Leagues Cup após se envolver em uma confusão generalizada na final do torneio, disputada no último fim de semana contra o Seattle Sounders. O episódio culminou com Suárez cuspindo em um membro da comissão técnica adversária.

O torneio da Concacaf, confederação que inclui países das Américas Central, Norte e Caribe, reúne times dos Estados Unidos e do México.

A partida, realizada no estádio Lumen Field, em Seattle, terminou com vitória do Sounders por 3 a 0. Após o apito final, Suárez se dirigiu ao jovem meio-campista Obed Vargas, segurando-o pelo pescoço, o que deu início a uma briga envolvendo diversos jogadores.

Em meio à confusão, o espanhol Sergio Busquets também foi flagrado agredindo Vargas com um soco e recebeu suspensão de dois jogos. O zagueiro Tomás Avilés foi punido com três partidas.

Do lado do Seattle Sounders, o auxiliar técnico Steven Lenhart foi suspenso por cinco jogos. Todos os envolvidos também foram multados, embora os valores não tenham sido divulgados.

Suárez, de 38 anos, publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, reconhecendo o erro e afirmando que agiu em um momento de “tensão e frustração”. A punição vale apenas para futuras edições da Leagues Cup, e há incerteza sobre seu cumprimento, já que o contrato do uruguaio com o Inter Miami termina em dezembro.

A Major League Soccer (MLS) ainda avalia se aplicará sanções adicionais aos envolvidos no incidente.

Veja a nota oficial de Luis Suárez

“Antes de tudo, quero parabenizar o Seattle Sounders pela vitória na Leagues Cup. Mas, acima de tudo, quero pedir desculpas pelo meu comportamento ao final da partida.

Foi um momento de muita tensão e frustração, em que, assim que o jogo terminou, aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido, mas isso não justifica a reação que tive. Errei e lamento sinceramente. Não é a imagem que quero transmitir, nem diante da minha família, que sofre com meus erros, nem diante do meu clube, que também não merece ser prejudicado por algo assim.

Sinto-me mal pelo ocorrido e não queria deixar passar a oportunidade de reconhecer isso e pedir perdão a todos que se sentiram mal com o que fiz. Sabemos que ainda temos muita temporada pela frente e vamos trabalhar juntos para conquistar os sucessos que este clube e toda a sua torcida merecem.

Um abraço a todos.”

