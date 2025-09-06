Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter foca em melhorar o rendimento do ataque durante a pausa no Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Colorado marcou apenas 34 gols com atacantes em 2025

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Colorado marcou apenas 34 gols com atacantes em 2025. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com a pausa do Campeonato Brasileiro devido à Data Fifa, o Inter aproveita os dias de treinamento no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para reorganizar o time e corrigir falhas que vêm comprometendo o desempenho da equipe nas eliminações da Libertadores da América e Copa do Brasil. Após resolver questões defensivas e buscar um substituto para Bernabei, suspenso, o clube agora concentra esforços em sua terceira tarefa: fazer a bola encontrar as redes adversárias.

Apesar de ter marcado 67 gols na temporada, apenas 34 foram anotados pelos atacantes. O artilheiro do time é o meia e capitão Alan Patrick, com 15 gols, seguido por Enner Valencia, Rafael Borré e Vitinho, com sete cada. Outros nomes como Carbonero, Ricardo Mathias e Gustavo Prado também contribuíram, mas em menor escala.

O técnico Roger Machado reconheceu que o problema está na transição entre defesa, meio-campo e ataque. Segundo ele, é preciso melhorar a qualidade dos passes e das construções ofensivas para que a bola chegue com mais precisão aos finalizadores. “Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção e a finalização da jogada”, afirmou o treinador.

O próximo desafio do Colorado será contra o Palmeiras, apenas no próximo sábado (13), na Allianz Arena, em São Paulo. Até lá, a comissão técnica espera que os ajustes surtam efeito e que o ataque volte a ser decisivo como já foi na conquista do Gauchão deste ano.

