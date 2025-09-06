Mundo Presidente da Coreia do Sul promete apoio a imigrantes presos em operação em fábrica da Hyundai nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Lee Jae-myung ordenou todos os esforços para responder rapidamente às prisões. Foto: Reprodução

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, ordenou neste sábado (6) todos os esforços para responder rapidamente às prisões de centenas de cidadãos do país em uma batida da imigração dos Estados Unidos em uma fábrica de baterias automotivas da Hyundai Motor.

O ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun, disse que o governo montou uma equipe para responder à prisão de mais de 300 coreanos na quinta-feira na fábrica no Estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e que ele poderá ir a Washington para se reunir com autoridades, se necessário.

“Estou profundamente preocupado. Sinto uma grande responsabilidade pelas prisões de nossos cidadãos”, disse Cho em uma reunião de emergência do governo.

O incidente pode exacerbar as tensões entre o governo Trump e Seul, um importante aliado e investidor asiático. Os dois países estão divergindo sobre os detalhes de um acordo comercial que inclui US$350 bilhões (cerca de R$ 1,89 trilhões) de investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos.

Um vídeo divulgado pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA mostrou trabalhadores asiáticos algemados nos pulsos, na cintura e nos tornozelos entrando em um ônibus após a operação, que envolveu um helicóptero e veículos blindados.

A prisão de cerca de 475 trabalhadores, incluindo mais de 300 coreanos, na fábrica perto de Savannah, parte da crescente repressão do presidente Donald Trump aos imigrantes, foi a maior operação de fiscalização em um único local na história do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

No vídeo, centenas de trabalhadores estavam de pé em frente a um prédio, com alguns vestindo coletes amarelos com nomes como “Hyundai” e “LG CNS”. Dois dos trabalhadores se esconderam em um lago antes de serem presos.

Em coletiva de imprensa no Salão Oval, Donald Trump afirmou que os detidos eram “imigrantes ilegais” e disse que as autoridades americanas estavam “fazendo seu trabalho”.

Segundo um comunicado emitido pelo porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, os agentes do ICE executaram mandados de busca autorizados pela Justiça, por práticas ilegais de emprego e outros supostos crimes federais. Também foi revelado que há uma investigação federal em andamento.

“Esta operação ressalta nosso comprometimento em proteger empregos para os georgianos, garantindo igualdade de condições para empresas que cumprem a lei, salvaguardando a integridade de nossa economia e protegendo os trabalhadores da exploração”, diz o documento.

Após a divulgação da operação, a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, disse que o governo americano seguirá aplicando as leis que exigem que trabalhadores estrangeiros tenham autorização adequada para estar nos Estados Unidos.

“Todos os trabalhadores estrangeiros trazidos para projetos específicos devem entrar nos Estados Unidos legalmente e com as devidas autorizações de trabalho. O presidente Trump continuará cumprindo sua promessa de tornar os Estados Unidos o melhor lugar do mundo para se fazer negócios, ao mesmo tempo em que aplicará as leis federais de imigração”, declarou.

