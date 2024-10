Rio Grande do Sul Desfile no Palácio Piratini apresenta os uniformes de alunos do ensino estadual em 2025

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Iniciativa inédita: peças serão entregues aos estudantes a partir de fevereiro. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG)

Durante evento nessa quinta-feira (10) no Palácio Piratini, alunos de quatro escolas públicas de Porto Alegre vestiram pela primeira vez os uniformes que serão usados na rede estadual a partir do ano que vem. A apresentação oficial foi realizada em forma de desfile, com peças de roupa em cores e elementos alusivos ao Rio Grande do Sul.

O kit de vestuário será fornecido pelo governo gaúcho, a um custo anual de R$ 403 milhões. A iniciativa é inédita no sistema público estadual e tem por finalidade promover maior equidade entre os alunos e a economia doméstica, além de reforçar a segurança e a sensação de pertencimento.

Em uma passarela instalada no interior do prédio histórico que sedia o Poder Executivo, no Centro Histórico, estudantes de diferentes faixas etárias não se limitaram a mostrar a novidade, com exibição simultânea por meio de um telão. Eles também opinaram sobre as roupas – a avaliação geral foi positiva.

Todos os quase 750 mil matriculados na rede estadual receberão o uniforme a partir de fevereiro, prazo sujeito a alteração de acordo com o cronograma da empresa fornecedora.

Detalhamento

– As roupas possuem as cores verde, branca e azul, em uma combinação acrescida do brasão e da bandeira do Rio Grande do Sul. São diferentes tamanhos e modelos, com foco na praticidade e conforto.

– Cada aluno terá direito a um kit com dez peças, adaptadas para as diferentes estações do ano: três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, bermuda, moletom, um agasalho e duas calças de abrigo.

Com a palavra…

O governador Eduardo Leite participou ativamente da concepção dos uniformes, com identidade visual do designer Gustavo Peres, integrante da equipe de comunicação da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Acompanhado da titular da pasta, Raquel Teixeira, o chefe do Executivo comentou:

“Trata-se de um passo para que a rede estadual tenha a satisfação de viver, no dia-a-dia, a construção do futuro do Rio Grande. Nosso propósito é o futuro do aluno, do professor e da sociedade. As peças ajudam a evitar comportamentos como o ‘bullying’ e a discriminação por estilo ou valor das roupas”.

“As roupas ficaram lindas”, ressaltou a secretária. Esses uniformes representam o orgulho da escola gaúcha e simbolizam melhorias em infraestrutura, qualidade da aprendizagem, formação de professores e no clima de acolhimento e bem-estar dentro das escolas.”

(Marcello Campos)

