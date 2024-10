Mundo Kate Middleton faz primeira aparição pública após finalizar tratamento contra câncer

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Kate anunciou em 9 de setembro que havia terminado o tratamento de quimioterapia e que se esforçava para se curar do câncer. Foto: Reprodução Kate anunciou em 9 de setembro que havia terminado o tratamento de quimioterapia e que se esforçava para se curar do câncer. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O príncipe William e a sua esposa, Kate Middleton, fizeram uma visita surpresa a um centro comunitário em Southport, no noroeste da Inglaterra, nesta quinta-feira, onde três meninas morreram no final de julho em um ataque com faca que provocou vários dias de distúrbios no país. Foi o primeiro compromisso público do casal desde que a princesa de Gales anunciou, no mês passado, que completou seu tratamento de quimioterapia, após o diagnóstico de câncer que recebeu no início do ano.

O casal visitou Southport “para expressar apoio à comunidade e ouvir relatos sobre como a população local se uniu enquanto a cidade se recuperava” após o ataque. Kate e William se reuniram com bombeiros, policiais e membros dos serviços de resgate presentes no ataque ocorrido em 29 de julho durante uma aula de dança inspirada na estrela pop americana Taylor Swift.

O casal, ambos de 42 anos, ouviu depoimentos “sobre suas experiências ao responder ao ataque e o impacto que isso teve em sua saúde mental”, disse o comunicado de seu gabinete. Também conversaram, fora das câmeras, com os familiares das três meninas mortas e com a professora de dança presente no ataque.

Em julho, três meninas de 6, 7 e 9 anos morreram e outros oito menores ficaram feridos, além de dois adultos que tentavam protegê-los. A polícia prendeu um suspeito, de 17 anos, no local.

Kate anunciou em 9 de setembro que havia terminado o tratamento de quimioterapia e que se esforçava para se curar do câncer. As imagens mostram a princesa nesta quinta-feira vestindo um longo casaco marrom ao chegar ao centro sociocultural após reunir-se com as famílias.

No início deste ano, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal. Desde então, a saúde da princesa tem sido tema de interesse público e intensa cobertura midiática. Há indícios de que novos procedimentos hospitalares possam ser necessários em sua fase de recuperação pós-quimioterapia. Concha Calleja, especialista em realeza e comentarista do programa espanhol “Fiesta”, mencionou que a internação pode ocorrer nos próximos dias.

De acordo com Calleja, a internação de Kate seria para realizar exames médicos para avaliar o impacto do tratamento quimioterápico. “Kate passará por uma série de exames clínicos para garantir que o tratamento alcançou os resultados desejados”, explicou a especialista. Os resultados desses exames irão orientar os próximos passos da equipe médica que cuida de sua saúde.

A saúde de membros da realeza é frequentemente alvo de interesse e especulação. Enquanto a espera por uma confirmação oficial sobre a internação de Kate Middleton continua, o público permanece atento às novas informações vindas do Palácio de Buckingham.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/kate-middleton-faz-primeira-aparicao-publica-apos-finalizar-tratamento-contra-cancer/

Kate Middleton faz primeira aparição pública após finalizar tratamento contra câncer

2024-10-10