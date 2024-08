Porto Alegre Desfiles do Carnaval de Porto Alegre ocorrem nos dias 14 e 15 de março de 2025

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Os desfiles dos grupos Prata e Ouro ocorrem nos dias 14 e 15 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Foi realizado na quarta-feira (07), o sorteio dos desfiles do Carnaval 2025 de Porto Alegre. Também ficou definida a programação, que tem início em 23 de novembro, com a escolha da corte. Os desfiles dos grupos Prata e Ouro ocorrem nos dias 14 e 15 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco.

Calendário:

23 de Novembro – Concurso da Rainha

10 de Janeiro – 1° dia da Descida da Borges

11 de Janeiro – 2° dia da Descida da Borges

31 de Janeiro – Mostra de Samba Enredo

7 de Fevereiro – Mostra de Samba Enredo

14 de Março – 1° Desfile

15 de Março – 2° Desfile

17 de Março – Apuração

Ainda a Definir – Grupo Bronze

Também ficou definida, em sorteio, a ordem dos desfiles:

Sexta-feira, 14 de março

Grupo Prata

1 – Filhos de Maria

2 – Protegidos da Princesa Isabel

3 – Realeza

Grupo Ouro

1 – Unidos de Vila Isabel

2 – Acadêmicos de Gravataí

3 – Copacabana

4 – Imperadores do Samba

5 – União da Vila do IAPI

Sábado, 15 de março

Grupo Prata

1 – Academia de Samba Praiana

2 – Unidos de Vila Mapa

3 – Império da Zona Norte

4 – União da Tinga

Grupo Ouro

1 – Império do Sol

2 – Fidalgos e Aristocratas

3 – Estado Maior da Restinga

4 – Bambas da Orgia

5 – Imperatriz Dona Leopoldina

Grupo Bronze ainda não tem data nem local definidos, mas a ordem de apresentação ficou assim:

1 – Academia de Samba Puro

2 – Império dos Herdeiros

3 – Guajuviras

4 – Acadêmicos da Orgia

5 – Cohab Santa Rita

6 – Mocidade Lomba do Pinheiro

7 – Filhos da Candinha

