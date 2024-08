Inter Inter contrata o zagueiro Agustín Rogel

Com 1,91cm de altura, Agustín Rogel se destaca pelo seu forte jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, e pela sua habilidade na saída de bola Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou, na noite desta quarta-feira (07), a contratação por empréstimo do zagueiro Agustín Rogel. O jogador, que chega para suprir a provável saída de Vitão ainda nesta janela, já está em Porto Alegre para fazer exames.

O jogador, que estava no Hertha Berlin, iniciou sua carreira no Nacional, do Uruguai, e teve passagens por clubes como Krylya Samara, Toulouse e Estudiantes, chega ao Clube do Povo com um contrato válido até a metade de 2025.

Com 1,91cm de altura, Agustín Rogel se destaca pelo seu forte jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, e pela sua habilidade na saída de bola. Em 2022, marcou sete gols com a camisa do time de La Plata, mostrando sua versatilidade e capacidade de contribuir também no setor ofensivo.

A chegada de Rogel ao Internacional vem para fortalecer ainda mais a defesa colorada e trazer uma nova opção técnica para a equipe.

Nome: Agustín Maximiliano Rogel Paita

Data de Nascimento: 17/10/1997 (26 anos)

Local de Nascimento: Montevideo – URU

Altura: 1,91m

