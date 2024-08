Inter Inter negocia contratação de Bruno Tabata, do Palmeiras

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A tendência é que o atleta seja oficializado como novo reforço do Colorado em breve Foto: Divulgação/Palmeiras Foto: Divulgação/Palmeiras

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional está próximo de consolidar a contratação do meia-atacante Bruno Tabata, que pertence ao Palmeiras, mas que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. A negociação com o Internacional começou nos últimos dias. A tendência é que o atleta seja oficializado como novo reforço do Colorado em breve.

Contratado a pedido de Abel em 2022, o meia custou cerca de 5 milhões de euros na época, mas nunca conseguiu se firmar como titular do Alviverde. Nos últimos meses, o atleta esteve cedido por empréstimo ao Qatar SC, que tentou negociar a compra de Tabata, mas as negociações não seguiram.

Tabata retornou ao Palmeiras nas últimas semanas e, sem um novo destino definido, realizou atividades com o restante do elenco. Na temporada 2023/2024, Tabata conseguiu bons números ao atingir a marca de 13 gols marcados e sete assistências em 28 partidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-negocia-contratacao-de-bruno-tabata-do-palmeiras/

Inter negocia contratação de Bruno Tabata, do Palmeiras

2024-08-08