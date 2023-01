Dicas de O Sul Desfiles do carnaval de Porto Alegre serão realizados nos dias 3 e 4 de março

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

As apresentações das escolas de samba ocorrerão no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte Foto: Ricardo Giusti/PMPA (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Os desfiles do carnaval de Porto Alegre serão realizados nos dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte da cidade.

As datas das apresentações das escolas de samba foram definidas durante uma reunião realizada na quarta-feira (18), no Centro Administrativo Municipal. No encontro, também foi discutida a integração de agremiações da Região Metropolitana aos desfiles na Capital.

Conforme levantamento da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, o orçamento total para os desfiles das escolas no carnaval deste ano é de R$ 4,888 milhões. A prefeitura trabalha na captação de investimentos para complementar esse valor.

“O carnaval é a maior manifestação popular do nosso País. Estamos trabalhando para retomar o protagonismo que o carnaval da Grande Porto Alegre já teve no passado. O apelo, agora, é para nos unirmos em torno deste grande evento e melhorarmos a qualidade da festa que tem o nosso carinho e reconhecimento”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Ônibus

Para facilitar o acesso do público e dos carnavalescos ao Porto Seco, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) colocará linhas de ônibus especiais, com trajetos em regiões específicas da cidade até o complexo cultural. As viagens serão realizadas tanto para a ida quanto para a volta da população, durante a madrugada.

