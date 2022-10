Inter Desgosto em comum: Inter e Santos unidos por ressentimento com Yuri Alberto

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

No Colorado, Yuri Alberto chegou como aposta e não demorou a virar realidade Foto: Reprodução/Instagram

Inter e Santos estiveram em lados opostos do campo do Beira-Rio na tarde deste sábado (01), 15h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, colorados e santistas compartilham um ressentimento que os une. Yuri Alberto, hoje no Corinthians, vestiu a camisa de ambos e deixou um gosto amargo ao sair dos dois clubes.

Longe da Vila Belmiro ou do Beira-Rio, Yuri Alberto começou no Peixe, despontou no Colorado, mas conseguiu desagradar os dois lados logo em seguida. Vendido ao Zenit (RUS), foi contratado por empréstimo pelo Corinthians e hoje brilha na equipe de Vitor Pereira.

Diferentemente de outros Meninos da Vila, Yuri não saiu do Santos por questões financeiras. O maior incômodo do atacante era ter poucos minutos no elenco profissional, principalmente depois de ter sido “rebaixado” para o sub-23.

O Santos fez mais de uma proposta de renovação e, já perto do fim do contrato, ouviu que a “condição” era o clube provar que o atacante estava nos planos. A gestão do ex-presidente José Carlos Peres entrou em cena e o então técnico Jesualdo Ferreira colocou o centroavante como titular. Mesmo assim, o atleta decidiu sair e decepcionou o Peixe. O agravante foi ter escolhido o Internacional e não algum time da Europa.

O Santos cobriu a proposta do Inter e tentou fazer valer o seu direito de preferência na Justiça. Diante da insistência do artilheiro em ir para o Colorado, o Peixe desistiu e fez acordo com os gaúchos. Depois de Yuri e outros garotos da base saírem, o clube da Vila formalizou uma regra: só sobe ao elenco profissional quem tiver contrato longo e com multa rescisória alta.

No Colorado, Yuri Alberto chegou como aposta e não demorou a virar realidade. Contratado em 2020, terminou o Brasileirão daquele ano como um dos destaques da equipe comandada por Abel Braga.

Artilheiro, ganhou ainda maior valorização na temporada 2021, quando se consolidou como principal ativo do clube. Não tardou a ser vendido, no início deste ano, ao Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (R$ 131 milhões na cotação atual). Foi a maior transação da história do Inter.

Mas ele não ficou muito tempo na Europa. Motivado pela guerra que modificou o cenário dos clubes russos, Yuri decidiu regressar ao Brasil. O Inter, prontamente, apresentou oferta e levou valores de salário e negociação ao máximo que seu orçamento poderia suportar. Nos bastidores, o clube do Sul acreditava que o centroavante aceitaria os termos também pela boa relação e o legado deixado em Porto Alegre.

A disputa por ele gerou, inclusive, piada do Corinthians, que no anúncio da contratação alfinetou o Inter citando a antiga rixa “do DVD”. Atualmente no Timão, o atacante de 21 anos mantém boa fase. O faro de goleador o fez marcar seis gols e dar uma assistência em 17 partidas até o momento. Para tristeza de colorados e santistas.

