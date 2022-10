Inter Pedro Henrique sente lesão e situação preocupa o Inter

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Pedro Henrique passará por reavaliação durante a semana e já é dúvida para a partida contra o Flamengo, na quarta-feira (05), no Rio de Janeiro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No lugar de Wanderson na partida contra o Santos, realizada neste sábado (01), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Pedro Henrique foi substituído aos 31 minutos da segunda etapa com um desconforto na coxa. Já sem o titular, o técnico colorado Mano Menezes teve que recorrer ao arquivado Gustavo Maia, que não atuava desde o Gauchão.

Pedro Henrique passará por reavaliação durante a semana e já é dúvida para a partida contra o Flamengo, na quarta-feira (05), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

Também com desconforto muscular, Wanderson já não tem mais lesão e apenas espera a recuperação plena para voltar ao time. Internamente, a avaliação é de que a falta de pré-temporada vem afetando ao jogador, algo que preocupa o departamento médico e prolonga a recuperação.

Com o possível desfalque de Pedro Henrique, Wanderson é o principal candidato a voltar ao time. Como desfalque confirmado, apenas Johnny, que recebeu o terceiro cartão amarelo na primeira etapa contra o Santos.

Lesionados do Inter

Além de Wanderson, Daniel também está no departamento médico do clube e tem possibilidade de voltar ao grupo. Diferente do ponta, a situação do goleiro é analisada internamente e Keiller pode receber sequência como goleiro titular.

Entre Pedro Henrique e Wanderson, Mano Menezes não esconde que vai escolher apenas um deles para os 11 iniciais. Contra o Flamengo, jogará aquele que estiver em melhor condição física.

