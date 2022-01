Brasil Deslizamento de terra deixa três mortos em Embu das Artes, na Grande São Paulo

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

As vítimas são uma mulher de 47 anos, o filho dela de um ano e meio, e um jovem de 21 anos. Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação As vítimas são uma mulher de 47 anos, o filho dela de um ano e meio, e um jovem de 21 anos. (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Três pessoas morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada deste domingo (30).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas são uma mulher de 47 anos, o filho dela de um ano e meio, e um jovem de 21 anos. Outras quatro pessoas que viviam no imóvel conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos.

De acordo com a Prefeitura de Embu das Artes, o deslizamento, ocorrido na rua Jatobá no Jardim Pinheirinho, atingiu duas residências. Uma das casas estava vazia e na outra as vítimas fatais.

O Corpo de Bombeiros foi até o local com 13 veículos para fazer o atendimento e a retirada dos corpos.

Em nota, a Prefeitura de Embu das Artes afirmou que a fatalidade aconteceu por causa do “excesso de chuva e o rompimento de uma fossa.” Segundo a Prefeitura, a área do deslizamento “é uma área particular, consolidada há 20 anos. A casa onde houve as vítimas já tinha 15 anos de construção.”

A Defesa Civil, a GCM, o prefeito Ney Santos e o vice prefeito Hugo Prado estiveram no local prestando assistência às vítimas na manhã deste domingo (30).

Foram interditadas 16 casas no local, mas algumas famílias insistem em retornar ao local de risco, de acordo com a Prefeitura. A Defesa Civil faz o trabalho para tentar impedir o retorno.

Chamados dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou que durante a madrugada deste domingo, por conta das chuvas, foram registrados 6 chamados para desabamentos ou desmoronamentos, 3 chamados para alagamentos e 47 para quedas de árvores.

