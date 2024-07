Rio Grande do Sul Desmontagem de passarela causa mudanças no tráfego da BR-116 em Esteio

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A primeira etapa da desmontagem começa às 22h de sexta e vai até as 10h de sábado (13). Foto: Pref. Esteio/Divulgação A primeira etapa da desmontagem começa às 22h de sexta e vai até as 10h de sábado (13). (Foto: Pref. Esteio/Divulgação) Foto: Pref. Esteio/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motoristas que precisarem circular pela BR-116, em Esteio, entre as 22h desta sexta-feira (12) e as 10h de domingo (14), devem ficar atentos às obras no km 257, nas proximidades da passarela da Estação Esteio da Trensurb. Durante esse período, será realizada a desmontagem da antiga passarela.

A primeira etapa da desmontagem começa às 22h de sexta e vai até as 10h de sábado (13), com a retirada do primeiro módulo, localizado sobre o canteiro central entre a BR-116/RS e a avenida Independência.

Devido ao posicionamento dos guindastes, haverá bloqueio total da avenida Independência (rua lateral), próximo ao entroncamento com a avenida Celina Kroeff, bem como da faixa externa da BR-116, no sentido interior-Capital.

Assim, os motoristas que saírem do Centro de Esteio pela rua Padre Felipe e do bairro Novo Esteio pela avenida Celina Kroeff, em direção a Porto Alegre, deverão acessar a BR-116 em direção a Novo Hamburgo, passando sob o viaduto existente e retornando no viaduto na RS-118.

Durante essa etapa, os motoristas que se deslocarem de Canoas pela avenida Guilherme Schell em direção a Esteio ou ao norte (Novo Hamburgo) deverão utilizar o novo retorno de ingresso à BR-116, próximo ao arroio Sapucaia e junto ao viaduto de acesso à Refap, retornando em direção a Novo Hamburgo.

A segunda etapa da desmontagem ocorrerá das 22h de sábado até as 10h de domingo, com a retirada dos módulos sobre a pista principal da rodovia. Para isso, “um guindaste será posicionado na faixa externa da BR-116, no sentido Capital-interior, estreitando a pista nesse sentido”, informa o Dnit. “Outro guindaste será posicionado sobre a rodovia no sentido interior-capital, bloqueando totalmente esse sentido. O tráfego interior-capital será desviado para a rua Independência (junto ao Parque de Exposições Assis Brasil)”, conclui o departamento.

No domingo, devido às operações de desmontagem, a antiga passarela não poderá ser utilizada pelos usuários do trem, sendo o acesso à estação feito somente pela rua Maurício Cardoso.

Essas obras fazem parte do Lote 2 das melhorias operacionais e de segurança viária da rodovia.

Em caso de condições meteorológicas adversas severas, os serviços poderão ser suspensos, avisa o Dnit.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/desmontagem-de-passarela-causa-mudancas-no-trafego-da-br-116-em-esteio/

Desmontagem de passarela causa mudanças no tráfego da BR-116 em Esteio

2024-07-12