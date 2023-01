Ciência Destaque da Nasa: nuvens junto da galáxia Andrômeda são foto astronômica do dia

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Andrômeda e filamentos azuis formados por oxigênio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A foto em destaque no site Astronomy Picture of the Day traz um enigma para os astrônomos. Ela revela arcos de gás em tons azulados na direção da galáxia Andrômeda, a vizinha da Via Láctea, mas nem mesmo os cientistas sabem ao certo a origem deles.

Os filamentos gasosos misteriosos foram descobertos por astrônomos amadores no ano passado e, por enquanto, há duas hipóteses principais que tentam explicar a origem deles. Uma delas propõe que eles estão realmente próximos de Andrômeda, e a outra sugere que aparecem no campo de visão porque, por coincidência, estão na Via Láctea.

Outro aspecto misterioso destas estruturas emissoras de oxigênio é que elas ainda não haviam sido observadas em outras imagens de Andrômeda capturadas principalmente na luz emitida pelo hidrogênio.

Além disso, nem galáxias mais distantes parecem ter estruturas semelhantes a estas, emissoras de oxigênio. A melhor forma de os astrônomos tentarem entender melhor as origens delas é com observações futuras da luz emitida pelo oxigênio e por outros elementos.

As nuvens azuis na imagem de Andrômeda

As nuvens azuladas foram descobertas por Marcel Drechsler e Xavier Strottner, astrônomos amadores que queriam escanear partes do céu em busca de nebulosas de brilho fraco. Para isso, eles se juntaram ao astrônomo amador Yann Sainty, que decidiu observar Andrômeda.

Ele enviou suas observações à dupla para processamento e análise. Quando foram trabalhar com as imagens, eles encontraram as estruturas azuladas que pareciam cercar Andrômeda. A equipe até se questionou sobre a possibilidade de a estrutura ser resultado de algum artefato causado pelo telescópio, e pediram para outro astrônomo amador observá-la novamente.

No fim, as observações de cinco diferentes telescópios convenceram a equipe de que o que eles viram era real. Eles entraram em contato com astrônomos profissionais para análises mais profundas – mas, por enquanto, a origem da nuvem permanece um mistério.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência