Destaque na temporada de 2022 e continuando na atual, Bitello e Grêmio estão com negociações em andamento. O clube e o jogador estão com a intenção de estender o contrato e uma valorização no atual salário do atleta de 23 anos. O meia vem recebendo assédio de clubes da Europa e, inclusive, de outros empresários.

Bitello é o atual vice-artilheiro, com cinco gols e com três assistências. Das 19 partidas do Grêmio, o meia participou de 17. Lançado no meio por Roger Machado, ex-técnico do Grêmio, Bitello foi deslocado para o lado direito por Renato Portaluppi, atual técnico do Tricolor. O atleta cresceu de produção e vem se destacando no meio-campo gremista.

A direção gremista prometeu conversar com o jogador após as finais do Campeonato Gaúcho. Na última semana, o empresário Marcelo Kran começou as tratativas com o clube para avaliar a negociação. A última renovação foi em maio de 2022. O atual vínculo vai até 2025.

Em uma sequência de duas temporadas em alto nível, o futebol do jogador vem chamando a atenção de clubes de fora do Brasil. Times europeus entraram em contato com o estafe do atleta e também com o departamento de futebol do Grêmio em busca de informações.

O Tricolor pretender dar sequência a Bitello no Brasileirão. Com a visibilidade maior, a expectativa é que o clube receba proposta pelo jogador e que ele se valorize mais. O Grêmio vive um momento financeiro ruim. É importante para o clube vender jogadores nesta temporada.