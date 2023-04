Inter Inter enfrenta o Fortaleza no estádio Castelão pela primeira rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Após uma boa campanha na temporada passada, o Inter estreia no Brasileirão 2022 buscando repetir ou fazer até melhor em 2023. O Colorado enfrenta o Fortaleza no estádio Castelão, em Fortaleza, neste sábado (15), às 18h30min.

O time de Mano Menezes, que foi vice-campeão na temporada passada, no momento está passando por pressões pela torcida. Mesmo vencendo na Copa do Brasil o CSA, o clube ouviu vaias no estádio Beira-Rio. O Colorado foi eliminado no Gauchão e agora busca quebrar o jejum do Campeonato Brasileiro. Desde 1979 que o clube gaúcho não ganha a competição.

Já o Fortaleza vem em um momento totalmente diferente. O time comandado pelo técnico Vojvoda vem do título cearense e também de uma goleada em cima do Águia de Marabá também pela Copa do Brasil.

Provável escalação do Inter Keiller; Matheus Dias, Vitão, Moledo e Renê; Baralhas e Johnny; De Pena, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes. Provável escalação do Fortaleza Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Samuel; José Welison, Pochettino, Calebe; Thiago Galhardo, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

2023-04-15