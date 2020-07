Acontece Destinações da Campanha Valores que Ficam ultrapassam R$ 17 milhões

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Assembleia Legislativa do RS)

Conforme dados da Receita Federal, a destinação de recursos via declaração do imposto de renda (IR) de pessoa física para projetos dos Funcriança e Fundo da Pessoa Idosa ultrapassou R$ 17,7 milhões, em 2020, no Rio Grande do Sul. O montante supera os números de 2019, de R$ 13,8 milhões arrecadados.

“O resultado positivo é fruto da mobilização da sociedade em geral e, em especial, do trabalho de orientação aos contribuintes, realizado pelos profissionais da contabilidade”, avaliou o vice-presidente de Gestão do Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), Celso Luft. Segundo ele, os profissionais da contabilidade estão de parabéns por contribuírem com a construção de uma cultura, em que a sociedade decide como e onde deve aplicar seus impostos.

Luft ressalta, ainda, que, “embora tenha ocorrido um grande salto na arrecadação, há a possibilidade de aumentar bem mais. O potencial de arrecadação do IR devido no RS é de mais de R$ 500 milhões”.

O crescimento representa o sucesso da campanha Valores que Ficam, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado, com apoio do CRCRS, dentre outras entidades.

