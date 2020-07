Acontece Panvel lança laboratório de inovação e programa de conexão com startups

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Panvel Farmácias)

A Panvel está relançando, em 2020, o seu próprio laboratório de inovação. O Panvellabs tem como desafio principal desenvolver soluções voltadas a otimizar a jornada e a experiência de compras do cliente nos ambientes físico e digital da rede. Entre suas primeiras ações nesta retomada, a estrutura apresenta o Programa de Conexão com Startups. A iniciativa visa realizar conexões em um ecossistema de inovação, captando parcerias a fim de identificar ou co-criar soluções voltadas às demandas de negócio da rede.

O processo de captação começou no dia 8 de julho, com a abertura dos registros através do site, que trará todas as informações do programa. Startups de todo Brasil podem inscrever suas soluções, com prazo até o mês de agosto. Nesta primeira edição do Conexão com Startups, a temática será Personalização e Recomendação de Produtos para o cliente dentro do conceito Omnichannel (múltiplos canais).

Para participarem, as startups devem apresentar soluções já oferecidas no mercado e compatíveis para serem “plugadas” à plataforma Omnipharma, software criado pela Panvel como base para seu chassi de serviços. Desta forma, a ferramenta poderá utilizar ao máximo a estrutura de dados já existente, sem a necessidade de criar uma nova plataforma, gerando mais economia e acelerando a conexão entre a empresa e as startups.

“Abrimos nossas portas para olhar o segmento de startups e entender como ele pode nos ajudar a atender melhor os nossos clientes”, comenta o Presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto.

Após a seleção e avaliação das startups inscritas, prevista para ocorrer no mês de agosto, haverá um Pitch Day, dia dedicado à dinâmica para as startups apresentarem as suas soluções. Conforme o Gerente Executivo de TI do Grupo Dimed, Alexandre Arnold, não haverá limite de quantas soluções poderão ser escolhidas. O programa é Equity Free, ou seja, com foco em estabelecer parcerias comerciais com as startups selecionadas.

“Além de atendermos nossa demanda, promovendo esse intercâmbio de conhecimento, as startups terão a oportunidade de firmar negócio com uma grande marca, como a Panvel. Isso agrega valor às soluções desenvolvidas para estas empresas conquistarem novas parcerias no mercado”, finalizou Arnold.

