Destroços de navio romano com mais de 2 mil anos são encontrados no litoral da Itália

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

A embarcação está a cerca de 160 metros de profundidade. (Foto: Reprodução)

Os destroços de um navio romano que naufragou no litoral italiano, há mais de dois mil anos, foram encontrados por arqueólogos do país. A embarcação carregava centenas de ânforas que permanecem intactas, em sua maioria. A descoberta foi anunciada pela Seção de Arqueologia do Departamento de Operações do Comando Carabinieri para a Proteção do Patrimônio Cultural.

A embarcação está a cerca de 160 metros de profundidade, a 80 km de distância do porto de Civitavecchia. O navio tem mais de 20 metros de comprimento e foi construído entre os séculos I ou II aC.

As operações de busca e descoberta contou com a ajuda do barco patrulha offshore e foram realizadas com o uso de equipamentos técnicos avançados fornecidos ao Centro de Carabinieri Subaquático de Gênova e ao Núcleo de Carabinieri Subaquático de Roma.

Entre esses equipamentos havia um robô controlado remotamente (ROV), incluindo sonar e sonda de profundidade. Esses recursos permitiram o mapeamento completo do sítio arqueológico submerso e a posterior descoberta de duas coronhas metálicas romanas, pertencentes ao antigo navio, que estavam no perímetro imediato do naufrágio.

“A descoberta excepcional representa o importante exemplar de naufrágio de um navio romano que enfrentou os perigos do mar na tentativa de chegar à costa e testemunha as antigas rotas comerciais marítimas”, afirmou os Carabinieri, em nota.

O achado também foi considerado como de grande “significado arqueológico, artístico e histórico”.

