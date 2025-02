Tecnologia Detox do celular: como excluir aplicativos sem deixar “lixo”

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Com o crescimento do uso de smartphones, diversas empresas disponibilizam aplicativos visando conquistar seus clientes e facilitar o acesso aos serviços e produtos oferecidos. No entanto, alguns desses apps acabam sendo pouco utilizados e ficam esquecidos no celular.

Mesmo que esses aplicativos sejam desenvolvidos de maneira cuidadosa e passem por diversos testes antes de serem disponibilizados aos usuários, ainda estão sujeitos a falhas que podem afetar sua usabilidade (bugs) e gerar problemas de segurança (vulnerabilidades).

Lembre-se: nenhum app é 100% seguro.

Quanto mais aplicativos você tiver instalado em seus dispositivos móveis, maior a chance dele ou algum componente utilizado em seu desenvolvimento possuir alguma vulnerabilidade. Além desse risco, dependendo das permissões, os apps podem coletar e enviar informações do usuário e do dispositivo mesmo sem serem utilizados. Eles podem, ainda, ser descontinuados e não receberem mais atualizações para corrigir possíveis falhas, que poderão ser exploradas por atacantes.

Por isso, além de sempre realizar a atualização dos aplicativos instalados, é importante verificar todos que você possui em seu smartphone e excluir aqueles não utilizados ou descontinuados.

Android

No Android é possível desinstalar um app de várias maneiras. Pela Google Play Store, toque no ícone do perfil – Gerenciar apps e dispositivos – Gerenciar. Escolha o app que deseja excluir e clique na opção “Desinstalar”.

Também é possível selecionar o ícone do aplicativo com um toque longo e arrastar até o “excluir”, ou selecionar a opção de “Desinstalar”, e confirmar em seguida.

Além disso, para algumas versões do sistema, é possível verificar quais apps são os menos utilizados. Para isso, vá em Configurações – Aplicativos (ou Apps dependendo da versão) – Apps não usados.

iPhone

No iOS, mantenha o ícone do app pressionado. Um menu com a opção “Remover App” aparecerá. Toque na opção e confirme. Outra maneira é seguir o caminho: Configurações – Geral – Armazenamento do iPhone – App – Apagar App.

O iOS possui a função de apagar automaticamente aplicativos não utilizados. Para verificar se essa função está ativa ou não, acesse Ajustes – iTunes e App Store e verifique se a opção “Desinstalar Apps não Usados” está marcada ou não.

Fique atento aos seus aplicativos e mantenha somente aqueles que você realmente usa.

