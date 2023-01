Rio Grande do Sul Detran gaúcho começa a gerar documentos do licenciamento 2023

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Para licenciar o veículo para 2023, além de pagar o IPVA, é necessária a quitação de multas vencidas e da taxa do Detran (Foto: Arquivo/Detran-RS)

Proprietários de veículos que anteciparam o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e demais obrigações do licenciamento anual poderão acessar o documento de 2023 na Central de Serviços do Detran gaúcho e Carteira Digital de Trânsito nos próximos dias. Com a virada do ano, o sistema da autarquia começa a gerar os documentos atualizados em lotes, segundo critérios de urgência e data do pagamento.

Somente na segunda-feira (2) e terça-feira (3), até as 9h, mais de 1 milhão de Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLVs) já foram gerados. A atualização de todo o passivo deve se dar até quarta-feira (4). A partir disso, a atualização ocorre em até 24 horas.

O documento do ano de 2022 vale até 30 de junho para placas com final de 1 a 5 e até 31 de julho para placas com final de 6 a 0. O calendário de licenciamento 2023, publicado na Portaria DetranRS 560/2022, traz as datas de vencimento do licenciamento anual dos veículos registrados no Rio Grande do Sul, bem como as datas-limite para transitar com o documento de 2022.

Assim como nos últimos anos, as datas do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores não coincidem com o calendário de licenciamento do Detran gaúcho. Embora o IPVA vença em abril para todos os veículos, o prazo de licenciamento se estende ate junho ou julho, dependendo do final da placa.

Licenciamento

Para licenciar o veículo para 2023, além de pagar o IPVA, é necessária a quitação de multas vencidas e da taxa do DetranRS de R$ 94,10 (valor para pagamentos realizados até 31 de janeiro). Em fevereiro, a taxa tem correção automática da UPF. O valor do Seguro Obrigatório (DPVAT) se manteve zerado em 2023, assim como vem ocorrendo nos últimos anos.

