Esporte Dono do UFC, Dana White pede desculpas após ser filmado agredindo esposa

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Dana White admitiu que ele e sua esposa eram as pessoas no vídeo e que ele a agrediu. Foto: Reprodução/TMZ Dana White admitiu que ele e sua esposa eram as pessoas no vídeo e que ele a agrediu. (Foto: Reprodução/TMZ) Foto: Reprodução/TMZ

O presidente do UFC, Dana White, comentou na segunda-feira (2) um vídeo divulgado no início do dia mostrando ele e sua esposa aparentemente se golpeando no rosto, no que parecia ser uma briga em um clube em Cabo San Lucas, no México.

Segundo o TMZ, que divulgou o vídeo, a briga aconteceu em uma sala VIP durante uma festa de réveillon no El Squid Roe, pouco depois da meia-noite.

O vídeo, que dura cerca de 45 segundos, mostra White dizendo algo para sua esposa, Anne White. Quando ela se vira para Dana White, ele agarra seu pulso esquerdo, após o que ela lhe dá um tapa no rosto com a mão direita.

Dana parece imediatamente dar um tapa em Anne uma vez e, em seguida, dar outro golpe nela. Os dois então se abraçam enquanto outros intervêm.

Em conversa com o TMZ, Dana White admitiu que ele e sua esposa eram as pessoas no vídeo e que ele a agrediu.

“Você me ouviu dizer por anos: ‘Nunca há desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher’, e agora estou aqui no TMZ falando sobre isso”, disse Dana White, 53 anos, à agência.

Ele acrescentou: “Definitivamente havia muito álcool envolvido, mas isso não é desculpa. Eu literalmente não estou dando desculpas para isso, nunca aconteceu antes, é a primeira vez que aconteceu… eu não sei por que aconteceu e minha esposa e eu pedimos desculpas um ao outro, pedimos desculpas aos nossos filhos”.

Várias vezes na entrevista, Dana fez referência a estar mais preocupado com o impacto do incidente em seus filhos.

“Minha esposa e eu estamos casados há quase 30 anos”, disse ele. “Nós nos conhecemos desde os 12 anos. Obviamente, passamos por alguns (palavrões) juntos e temos três filhos. Essa é uma daquelas situações horríveis. Estou envergonhado. Mas é também uma daquelas situações em que agora estamos mais preocupados com nossos filhos. Temos três filhos e, obviamente, desde que o vídeo apareceu, mostramos o vídeo às crianças. Estamos mais focados em nossa família agora.”

Dana White ajudou a convencer os irmãos Lorenzo e Frank Fertitta a comprar o UFC por US$ 2 milhões em 2001, quando White foi nomeado presidente da empresa. Os irmãos venderam a empresa em 2021 por mais de US$ 4 bilhões. Na época, White possuía quase 10% da empresa e permaneceu como presidente durante a venda e ainda ocupa o cargo hoje.

