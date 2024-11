Geral Detran gaúcho realiza dois leilões virtuais de veículos e sucatas nesta semana

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

A medida foi adotada para diminuir o passivo acumulado por conta da suspensão dos eventos durante o período das enchentes que atingiram o RS em maio deste ano. (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) vai realizar nesta semana dois leilões virtuais consecutivos de veículos e sucatas, nesta terça-feira (5) e na quinta-feira (7). A medida foi adotada para diminuir o passivo acumulado por conta da suspensão dos eventos durante o período das enchentes que atingiram o RS em maio deste ano. Além deles, também haverá duas edições no início do ano que vem, nos dias 14 e 16 de janeiro.

A autarquia reforça a importância da visitação prévia dos bens por parte dos interessados para evitar surpresas após o arremate e informa que caso haja Centros de Remoção e Depósito (CRDs) atingidos pelas enchentes participando, esses são sempre informados nos editais. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, sempre das 09h às 17h. Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o edital correspondente e realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento.

Nesta terça-feira, a leiloeira Michelli Felini Gal Lopes comanda o evento a partir das 10h, diretamente no site “michellileiloes.com.br”. Na ocasião serão ofertados 340 itens que estão em CRDs de Vacaria, Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos e Caxias do Sul.

São 211 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 129 sucatas, disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia. Entre os veículos que vão a leilão, um Hyundai/Tucson GLS 27L 2008/2009 com lance mínimo de R$ 9.700,00 e um VW/Crossfox 2005/2006, a partir de R$ 9.900,00.

Já na quinta-feira, a leiloeira Neila Rosane Ribeiro dos Santos comanda o evento a partir das 10h, diretamente no site “nsleiloes.lel.br”. Na ocasião serão ofertados 407 itens que estão em CRDs de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Vera Cruz, Rio Pardo, Candelária, Butiá, Cachoeira do Sul e Pantano Grande.

São 170 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 237 sucatas, disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia. Entre os veículos que vão a leilão, uma Honda/CG 160 Fan 2018/2018 com lance mínimo de R$ 5.400,00 e um Fiat/Uno Vivace 1.0 2012/2013, a partir de R$ 7.000,00.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance on-line, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site “detran.rs.gov.br”, menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.

Alerta

O Detran-RS reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

– 1) Conferir no site oficial do Detran-RS os próximos eventos > detran.rs.gov.br > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

– 2) Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

– 3) Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

– 4) Participar do leilão na data e horário agendados pelo Detran-RS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

– 5) Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

– 6) Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

– 7) Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

– 8) Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do Detran-RS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

