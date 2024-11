Geral Dmae inicia nesta segunda-feira uma nova etapa da interligação dos sistemas de abastecimento de água do Menino Deus e do Moinhos de Vento

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Objetivo da obra é minimizar oscilações de fornecimento nas partes altas de Porto Alegre, especialmente no verão. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia nesta segunda-feira (4) uma nova etapa da interligação dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento. O objetivo da obra é minimizar oscilações de fornecimento nas partes altas de Porto Alegre, especialmente no verão. Em razão da obra, a rua Barão de Amazonas terá bloqueio de trânsito, a partir das 9h desta segunda-feira, entre a avenida Protásio Alves e a Felipe de Oliveira.

Áreas beneficiadas

Ao fim das intervenções, os sistemas serão capazes de suprir um ao outro em caso de necessidade operacional. Uma das áreas beneficiadas é o Morro da Cruz – que, normalmente, é atendido pelo Menino Deus. Outras regiões das zonas Norte e Leste da Capital também serão positivamente impactadas.

“Esta será uma alternativa importante ao fornecimento de água tratada, em especial no verão. O período mais quente do ano costuma impor desafios à nossa operação. Temos nos preparado para atender o porto-alegrense da melhor forma possível”, afirma o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss.

Interligação dos sistemas

A nova etapa da interligação consiste na instalação de uma adutora de 600 milímetros, em ferro dúctil, na rua Barão do Amazonas. Ela terá cerca de 100 metros de extensão. Ao todo, quase quatro quilômetros de tubulações serão instalados para viabilizar a interligação dos sistemas. O investimento foi de R$ 5,2 milhões, com recursos próprios do Dmae.

Trânsito

A obra causará bloqueio na Barão do Amazonas, da esquina com a avenida Protásio Alves até a rua Felipe de Oliveira. A interrupção será a partir das 9h desta segunda-feira. Com isso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um desvio aos motoristas.

Quem quiser acessar a Barão do Amazonas, a partir da rua Ijuí, deverá seguir pelas ruas Maranguape, Sacadura Cabral, Prof. Ivo Corseuil e Dr. Salvador França. Já quem vem pela avenida Protásio Alves, no sentido Centro-bairro, deve acessar as ruas Gen. Souza Doca e Felipe de Oliveira, até chegar na Barão do Amazonas.

Transporte público

As linhas T2A e T9, no sentido Norte/Sul – que, em seu itinerário, entram na Barão Amazonas a partir da Protásio – serão desviadas pelas ruas Dr. Salvador França, Felizardo Furtado, Guilherme Alves e Ferreira Viana, até retornarem à rua Barão do Amazonas. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

